Туризм под контролем спасателей: перед походом в горы нужно заполнить онлайн-форму
Туристов в Карпатах просят перед походом в горы заполнить онлайн-форму. Таким образом, службы ГСЧС смогут предупредить случаи, угрожающие жизни и здоровью путешественников.
Спасатели просят делиться информацией о маршрутах
Возможность воспользоваться новой функцией имеют туристы, которые планируют активно отдохнуть в горных местностях четырех областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в фейсбуке.
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Если спасатели будут обладать предварительной информацией о маршрутах, это значительно упростит поисковые или спасательные работы в случае, если люди заблудятся.
Онлайн-формы можно заполнить касательно походов в таких регионах:
- в Ивано-Франковской области;
- в Закарпатской области;
- в Львовской области;
- в Черновицкой области.
Недавно на Говерле застряли туристы
Отметим, что 25 июля опасный инцидент произошел на Говерле. После сильного ливня на горе застряли 13 туристов, из них четверо – дети. Выбраться из передряги путешественникам помогали спасатели.