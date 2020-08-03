Туристов в Карпатах просят перед походом в горы заполнить онлайн-форму. Таким образом, службы ГСЧС смогут предупредить случаи, угрожающие жизни и здоровью путешественников.

Спасатели просят делиться информацией о маршрутах

Возможность воспользоваться новой функцией имеют туристы, которые планируют активно отдохнуть в горных местностях четырех областей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в фейсбуке.

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Если спасатели будут обладать предварительной информацией о маршрутах, это значительно упростит поисковые или спасательные работы в случае, если люди заблудятся.

Онлайн-формы можно заполнить касательно походов в таких регионах:

в Ивано-Франковской области;

в Закарпатской области;

в Львовской области;

в Черновицкой области.

Недавно на Говерле застряли туристы

Отметим, что 25 июля опасный инцидент произошел на Говерле. После сильного ливня на горе застряли 13 туристов, из них четверо – дети. Выбраться из передряги путешественникам помогали спасатели.