Ізраїль та бойовики ХАМАС дотримують домовленості про перемир'я. Однак існувала загроза зриву режиму тиші.
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Обмін обстрілами перед перемир'ям
Буквально за кілька годин до початку дії перемир'я між ХАМАС і Ізраїлем відбулися взаємні обстріли. Спершу ізраїльська сторона менш ніж за 2,5 години завдала потужного удару Сектору Гази. У відповідь ХАМАС пригрозив, що у випадку невиконання домовленості про тишу, "завдасть ударів від Ейлата до Хайфи".
Згодом обстріли зафіксували вже зі сторони Палестини, бойовики завдали удару по значній території Ізраїлю.
Обстріл Сектору Гази перед перемир'ям: дивіться відео
Удару завдали й по ізраїльських містах: карта
Перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС: що відомо
- Рішення про припинення вогню прийняли в Ізраїлі. Ввечері 20 травня Кабінет безпеки одноголосно вирішили зупинити обстріли. Навіть, якщо це буде односторонній захід. Згодом стало відомо, що до деескалації готові й палестинці.
- Режим перемир'я між Ізраїлем та бойовиками ХАМАС почав діяти з 2:00 21 травня.
- Станом на ранок 21 травня обидві сторони повідомляють, що перемир'я справді виконують, а обстріли припинилися.
- Невдовзі можуть зняти обмеження щодо цивільного життя.