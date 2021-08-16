Перед смертью мэр Кривого Рога Павлов почистил и удалил переписку в мессенджерах, – СМИ
16 августа 2021 , 20:55Читати новину українською
Источник:"Українські новини"
Накануне в селе Вольное Днепропетровской области нашли тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Появилась информация, что перед смертью он удалил всю переписку с телефонных мессенджеров.
О том, что никаких сообщений в мессенджерах погибшего уже нет, издание сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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Павлов удалил переписку в мессенджерах
В чатах "чисто". Он почистил их,
– рассказал собеседник.
В то же время на обнародованном в СМИ видео заметно, что Павлов ходит по дому с оружием и пишет что-то в телефоне, вероятно, переписывается с кем-то.
Сейчас следствие изучает данные с телефона погибшего мэра Кривого Рога.Обратите внимание! В доме погибшего Константина Павлова якобы нашли 2 записки. Однако у них о самоубийстве не говорилось. СМИ отмечают, что их мог написать сам городской голова.
Смерть мэра Павлова: что известно
- Городского главу Кривого Рога нашли мертвым 15 августа на пороге его дома в селе Вольное Днепропетровской области. Рядом с мужчиной лежало ружье, а сам он имел огнестрельные ранения.
- Полицейские рассматривают 3 версии того, как погиб чиновник. Это могло быть доведение до самоубийства, убийство или неосторожное обращение с оружием.
- В доме погибшего были камеры наблюдения, видео с них выложили в сеть.