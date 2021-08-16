Перед смертью мэр Кривого Рога Павлов почистил и удалил переписку в мессенджерах, – СМИ

Накануне в селе Вольное Днепропетровской области нашли тело мэра Кривого Рога Константина Павлова. Появилась информация, что перед смертью он удалил всю переписку с телефонных мессенджеров.

О том, что никаких сообщений в мессенджерах погибшего уже нет, издание сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Павлов удалил переписку в мессенджерах

В чатах "чисто". Он почистил их,

– рассказал собеседник.

В то же время на обнародованном в СМИ видео заметно, что Павлов ходит по дому с оружием и пишет что-то в телефоне, вероятно, переписывается с кем-то.

Сейчас следствие изучает данные с телефона погибшего мэра Кривого Рога.

Смерть мэра Павлова: что известно

Городского главу Кривого Рога нашли мертвым 15 августа на пороге его дома в селе Вольное Днепропетровской области. Рядом с мужчиной лежало ружье, а сам он имел огнестрельные ранения.

Полицейские рассматривают 3 версии того, как погиб чиновник. Это могло быть доведение до самоубийства, убийство или неосторожное обращение с оружием.

В доме погибшего были камеры наблюдения, видео с них выложили в сеть.