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Перед убийством ребенка мать вынесла иконы и накрыла зеркала, – детали трагедии под Харьковом

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Убийство ребенка под Харьковом: как Пьянова планировала убийство
Мать девочки Татьяна Пьянова / Скриншот с трансляции суда

В жестком убийстве 13-летней девочки на Харьковщине подозревают ее мать Татьяну Пьянов. В ночь на 30 апреля она, вероятно, убила ребенка с помощью ножа и отрезала ей голову. В селе рассказали о деталях ночной трагедии.

Соседи Пьяновой опасаются, что суд отпустит женщину под домашний арест, сообщает "Сегодня". Теперь горе-мать находится под стражей без права внесения залога, но 28 мая суд рассмотрит апелляцию ее адвоката.

Официальные детали от суда 20 ударов ножом, личная неприязнь и полное осознание

Адвокат считает, что у правоохранителей нет доказательств того, что Татьяна Пьянова может скрываться от следствия. Поэтому защита будет просить о домашнем аресте.

Депутат местного совета Татьяна Пантелеева рассказала, что ей звонят люди и интересуются, не отпустит ли суд мать 13-летней девочки.

Люди хотят для нее пожизненного, люди боятся ее,
– добавила она.

Депутат рассказала, что незадолго до убийства Татьяна Пьянова отдала своему брату иконы, которые были в ее доме. По словам соседей, подозреваемая также накрыла черной материей зеркала.

После того, как она сняла иконы у себя в доме, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла черной материей зеркало,
– рассказала соседка Светлана.

В то же время брат Пьяновой Алексей не считает сестру виновной. Он утверждает, что женщина любила свою дочь.

Жестокое убийство ребенка под Харьковом: как это было

  • 30 апреля вблизи Харькова обнаженная женщина шла по улице. В одной руке держала пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож. Ее задержала полиция.
  • Обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы обнаружил брат женщины.
  • К слову, в селе говорят, что над женщиной и ее ребенком могли поиздеваться "свои же мужчины".
  • Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.
  • На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.
  • Правоохранители убеждают, что Татьяна полностью осознавала свои действия и нанесла ребенку 20 ударов ножом в лицо и голову.

Что известно о Татьяне Пьяновой?
Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки. На момент задержания была трезвой и не состояла на учете в психиатрической больнице. Часть соседей в селе отзываются о ней хорошо и называют адекватной.

По словам экс-супруга Татьяны, в поведении женщины относительно дочери была определенная необычность. Во время судебного разбирательства об избрании меры пресечения, женщина вела себя неадекватно. Она заявила, что у нее нет дочери Кристины, а ее дочь зовут Ева.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Убийство Дети и несовершеннолетние Новости Харькова Криминальные новости Полиция Убийство ребенка в Харькове
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