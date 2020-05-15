Перед убийством ребенка мать вынесла иконы и накрыла зеркала, – детали трагедии под Харьковом

В жестком убийстве 13-летней девочки на Харьковщине подозревают ее мать Татьяну Пьянов. В ночь на 30 апреля она, вероятно, убила ребенка с помощью ножа и отрезала ей голову. В селе рассказали о деталях ночной трагедии.

Соседи Пьяновой опасаются, что суд отпустит женщину под домашний арест, сообщает "Сегодня". Теперь горе-мать находится под стражей без права внесения залога, но 28 мая суд рассмотрит апелляцию ее адвоката.

Официальные детали от суда 20 ударов ножом, личная неприязнь и полное осознание

Адвокат считает, что у правоохранителей нет доказательств того, что Татьяна Пьянова может скрываться от следствия. Поэтому защита будет просить о домашнем аресте.

Депутат местного совета Татьяна Пантелеева рассказала, что ей звонят люди и интересуются, не отпустит ли суд мать 13-летней девочки.

Люди хотят для нее пожизненного, люди боятся ее,

– добавила она.

Депутат рассказала, что незадолго до убийства Татьяна Пьянова отдала своему брату иконы, которые были в ее доме. По словам соседей, подозреваемая также накрыла черной материей зеркала.

После того, как она сняла иконы у себя в доме, попросила ничего у нее не спрашивать. Ответила, что, мол, это ее секрет. И после этого накрыла черной материей зеркало,

– рассказала соседка Светлана.

В то же время брат Пьяновой Алексей не считает сестру виновной. Он утверждает, что женщина любила свою дочь.

Жестокое убийство ребенка под Харьковом: как это было

30 апреля вблизи Харькова обнаженная женщина шла по улице. В одной руке держала пакет с отрезанной головой ребенка, в другой – нож. Ее задержала полиция.

Обезглавленное тело несовершеннолетней племянницы обнаружил брат женщины.

К слову, в селе говорят, что над женщиной и ее ребенком могли поиздеваться "свои же мужчины".

Правоохранители открыли дело по статье об умышленном убийстве. Она предусматривает лишение свободы от десяти лет до пожизненного.

На время досудебного расследования суд поместил Татьяну под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Правоохранители убеждают, что Татьяна полностью осознавала свои действия и нанесла ребенку 20 ударов ножом в лицо и голову.

Что известно о Татьяне Пьяновой?

Женщина вместе с дочерью и братом жила в селе Подворки. На момент задержания была трезвой и не состояла на учете в психиатрической больнице. Часть соседей в селе отзываются о ней хорошо и называют адекватной.



По словам экс-супруга Татьяны, в поведении женщины относительно дочери была определенная необычность. Во время судебного разбирательства об избрании меры пресечения, женщина вела себя неадекватно. Она заявила, что у нее нет дочери Кристины, а ее дочь зовут Ева.