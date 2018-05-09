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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Перед боем с Линаресом опубликован документальный фильм о команде Ломаченко

205 Читати новину українською
Василий Ломаченко с отцом и тренером Анатолием
Василий Ломаченко с отцом и тренером Анатолием

В ночь с 12 на 13 мая в Нью-Йорке состоится бой чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко (10-1, 8 КО) против обладателя пояса по версии WBA в легком весе венесуэльца Хорхе Линареса (44-3, 27 КО).

Накануне поединка на сайте Ломаченко был опубликован документальный фильм о тех, кто помогает ему одерживать победы. Главный из них – его отец и тренер с самого детства – Анатолий Ломаченко. Он же тренировал в свое время Александра Усика, Александра Гвоздика, Дениса Беринчика, помогал в тренировках "Украинским атаманам" и олимпийской сборной Украины по боксу.

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Кроме этого в фильме также есть рассказ и про остальную часть команды, "которая находится в углу ринга" – менеджер Эгис Климас, спортивный психолог Андрей Колосов, тренер по физической подготовке Сесилио Флорес и катмен Рас Анбер.

Документальный фильм о команде Ломаченко

Напомним, бой Ломаченко – Линарес состоится вечером 12 мая по местному времени (в Украине будет 13 мая). Встреча пройдет в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке. К слову, победитель поединка может получить гораздо больше чемпионских поясов, чем ожидалось.

К слову, украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко считает своего будущего соперника венесуэльца Хорхе Линареса очень хорошим спортсменом с отличной скоростью и прекрасным интеллектом.

Теги: Новости спорта Бокс Василий Ломаченко Ломаченко – Линарес
Источник: 24 Канал
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