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      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ УСИК – БЕЛЬЮ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      Перед боем Усика украинский боксер Митрофанов закончил бой в ничью

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      Дмитрий Митрофанов
      Дмитрий Митрофанов / Федерация бокса Украины

      В андеркарте боя Усика и Беллью состоялся поединок с участием украинца Дмитрия Митрофанова. Его соперником был чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс.

      Бой продлился все четыре раунда, отведенные для него. Ни один из боксеров не сумел победить за это время (хотя Митрофанов и упал на колено еще в первом раунде). Поэтому решение принимали судьи. Однако и они не выявили победителя – ничья 35:35.

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      Стоит отметить, что для Митрофанова это был третий поединок на профессиональном ринге. До этого он дважды победил, один из боев – нокаутом.

      Теги: Спорт Усик – Белью Бокс
      Источник: 24 Канал
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