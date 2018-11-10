Перед боем Усика украинский боксер Митрофанов закончил бой в ничью
В андеркарте боя Усика и Беллью состоялся поединок с участием украинца Дмитрия Митрофанова. Его соперником был чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс.
Бой продлился все четыре раунда, отведенные для него. Ни один из боксеров не сумел победить за это время (хотя Митрофанов и упал на колено еще в первом раунде). Поэтому решение принимали судьи. Однако и они не выявили победителя – ничья 35:35.
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Стоит отметить, что для Митрофанова это был третий поединок на профессиональном ринге. До этого он дважды победил, один из боев – нокаутом.
Источник: 24 Канал
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