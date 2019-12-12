Перед офисом Зеленского заливают каток

Во дворе перед входом в Офис Президента монтируют новогодний каток – там, где еще недавно активисты проводили свои митинги. Каток будет иметь 300 квадратных метров ледового покрытия, а устанавливать его будут 12 дней.

Откроют каток 28-29 декабря, однако все зависит от погоды. Работать она будет до 19 января. Заметим, что катание на катке будет бесплатным, однако рядом не будет аренды коньков. Очевидно, надо приходить со своими.

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Каток строится для популяризации проекта "Зимняя страна на ВДНХ", а также других проектов "Экспоцентра". Все вырученные от них деньги идут на восстановление государственного ВДНХ, рассказал ТСН гендиректор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) Евгений Мушкин.

"У нас был разговор с руководителем ГУД (Госуправление делами) относительно такого социального проекта в центре Киева. Мы получили согласие сделать это прямо перед Офисом Президента", – рассказал Мушкин.

В целом площадь на улице Банковой остается открытой.