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      Перед офисом Зеленского заливают каток

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      Каток возле Офиса Президента заработает накануне нового года / pravda.com.ua

      Во дворе перед входом в Офис Президента монтируют новогодний каток – там, где еще недавно активисты проводили свои митинги. Каток будет иметь 300 квадратных метров ледового покрытия, а устанавливать его будут 12 дней.

      Откроют каток 28-29 декабря, однако все зависит от погоды. Работать она будет до 19 января. Заметим, что катание на катке будет бесплатным, однако рядом не будет аренды коньков. Очевидно, надо приходить со своими.

      К теме: Зимняя страна на ВДНХ: куда пойти в Киеве на зимние праздники

      Каток строится для популяризации проекта "Зимняя страна на ВДНХ", а также других проектов "Экспоцентра". Все вырученные от них деньги идут на восстановление государственного ВДНХ, рассказал ТСН гендиректор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) Евгений Мушкин.

      "У нас был разговор с руководителем ГУД (Госуправление делами) относительно такого социального проекта в центре Киева. Мы получили согласие сделать это прямо перед Офисом Президента", – рассказал Мушкин.

      В целом площадь на улице Банковой остается открытой.

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Новости LifeStyle Новости Киева Отдых Офіс Президента
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