Перед "Олимпийским" провели акцию в поддержку Сенцова: фото

Накануне финального матча Лиги чемпионов, который происходит 26 мая в Киеве, перед НСК "Олимпийский" состоялась акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Фото в своем Twitter обнародовала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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На фото люди под зданием НСК "Олимпийский" держат в руках буквы, которые вместе составляют призыв FREE SENTSOV.

Супрун также обнародовала фото участников акции из других локаций в Киеве.

Акцию в поддержку Сенцова и устроили перед зданием Дома кино, где ранее в субботу разгорелся скандал, из-за того, что представители КГГА потребовали снять баннер в поддержку украинского режиссера, назвав его "политической рекламой".

14 мая украинский кинорежиссер Олег Сенцов, который находится в российском плену, объявил о начале бессрочной голодовки. Пленник Кремля требует отпустить на свободу всех незаконно удерживаемых в России украинцев. Акции в поддержку Сенцова по всему миру организуют неравнодушные деятели искусств и активисты.