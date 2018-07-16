Перед пресс-конференцией Трампа и Путина из зала со скандалом вывели мужчину: видео
16 июля на долгожданную пресс-конференцию президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина пришел человек с требованием запретить ядерное оружие в мире.
Об этом пишет "Главком".
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На плакате было написано "Соглашение о запрете ядерного оружия". После того как он его развернул, охрана вывела его из зала.
По предварительной информации, он назвал себя журналистом американского издания "The Nation".
Также на совместной пресс-конференции перед началом американо-российского саммита Путин, в частности, отметил, что для него с Трампом настало время подробно обсудить двусторонние отношения, а также различные "болевые точки".
Трамп со своей стороны подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты имеют огромную возможность для того, чтобы наладить взаимоотношения, однако этот процесс может длиться несколько лет.
Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам глава Кремля рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.