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00:40, 14 июля
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Перед пресс-конференцией Трампа и Путина из зала со скандалом вывели мужчину: видео

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Дональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото из открытых источников

16 июля на долгожданную пресс-конференцию президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина пришел человек с требованием запретить ядерное оружие в мире.

Об этом пишет "Главком".

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На плакате было написано "Соглашение о запрете ядерного оружия". После того как он его развернул, охрана вывела его из зала.

По предварительной информации, он назвал себя журналистом американского издания "The Nation".

Также на совместной пресс-конференции перед началом американо-российского саммита Путин, в частности, отметил, что для него с Трампом настало время подробно обсудить двусторонние отношения, а также различные "болевые точки".

Трамп со своей стороны подчеркнул, что Россия и Соединенные Штаты имеют огромную возможность для того, чтобы наладить взаимоотношения, однако этот процесс может длиться несколько лет.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам глава Кремля рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Теги: Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости США Новости России Владимир Путин Дональд Трамп СМИ Ядерная безопасность
Источник: 24 Канал
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