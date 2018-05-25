16:22
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 15°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ ВЕРХОВНАЯ РАДА

Перед свадьбой принц Гарри разговаривал с экс-девушкой, с которой встречался 6 лет

160 Читати новину українською
Перед свадьбой принц Гарри разговаривал с экс-девушкой
Перед свадьбой принц Гарри разговаривал с экс-девушкой / Фото из открытых источников

Накануне свадьбы с Меган Маркл 19 мая принц Гарри решил в последний раз поговорить по телефону с бывшей девушкой Челси Дэви, с которой встречался 6 лет.

Об этом сообщают инсайдеры на Vanity Fair.

Но перед этим принц Гарри решил провести личную беседу с 32-летней Челси Дэви. Они двое признали, что им нужно идти отдельно своими путями.

Читайте также: На королевскую свадьбу принца Гарри пришли его бывшие девушки: появились фото

У них был прощальный звонок. Во время последнего разговора они оба признали, что Гарри нужно двигаться дальше... Челси была очень взволнована и плакала. Она не хотела идти на свадьбу, но в итоге согласилась и пообещала Гарри, что не будет пытаться попасть на вечеринку,
– поделился инсайдер.

Челси Дэви и другая бывшая девушка принца Гарри – Крессида Бонас (пара встречалась два года), присутствовали на королевской свадьбе в Виндзорском замке. По словам источника, Дэви не хотела идти на свадьбу к своему бывшему. Девушка была на официальной церемонии венчания, а вот на вечеринку в Фрогмор-хаус ее и Крессида не позвали.


Челси Дэви (в центре) на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая

Ее реакцию на воссоединение Меган Маркл и принца Гарри в часовне Святого Георгия сразу же оценили в СМИ и соцсетях. Челси выглядела грустной и было заметно, что она сожалеет, что не стоит на месте Меган Маркл.


Челси Дэви на церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл


Челси Дэви на церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл

"Между Гарри и Челси не было той искры, которая пробежала, когда он встретил Меган. Только он познакомился со своей будущей женой, сразу понял, что хочет быть именно с ней. Он встретил нужную девушку в нужное время", – добавил инсайдер издания.

Читайте также: Принц Гарри пригласил на свадьбу бывших девушек

Стоит добавить, что Челси Дэви и принц Гарри познакомились еще тогда, когда учились в соседних школах, а их отношения продолжались с 2004 года по 2011-й. Дэйви также сопровождала принца Гарри на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.


Принц Гарри и Челси Дэви в статусе пары в прошлом

Теги: LifeStyle Звездные свадьбы Королевская свадьба Королівська сім'я Свадьба принца Гарри и Меган Маркл
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук