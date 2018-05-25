Перед свадьбой принц Гарри разговаривал с экс-девушкой, с которой встречался 6 лет

Накануне свадьбы с Меган Маркл 19 мая принц Гарри решил в последний раз поговорить по телефону с бывшей девушкой Челси Дэви, с которой встречался 6 лет.

Об этом сообщают инсайдеры на Vanity Fair.



Но перед этим принц Гарри решил провести личную беседу с 32-летней Челси Дэви. Они двое признали, что им нужно идти отдельно своими путями.

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У них был прощальный звонок. Во время последнего разговора они оба признали, что Гарри нужно двигаться дальше... Челси была очень взволнована и плакала. Она не хотела идти на свадьбу, но в итоге согласилась и пообещала Гарри, что не будет пытаться попасть на вечеринку,

– поделился инсайдер.

Челси Дэви и другая бывшая девушка принца Гарри – Крессида Бонас (пара встречалась два года), присутствовали на королевской свадьбе в Виндзорском замке. По словам источника, Дэви не хотела идти на свадьбу к своему бывшему. Девушка была на официальной церемонии венчания, а вот на вечеринку в Фрогмор-хаус ее и Крессида не позвали.



Челси Дэви (в центре) на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл 19 мая

Ее реакцию на воссоединение Меган Маркл и принца Гарри в часовне Святого Георгия сразу же оценили в СМИ и соцсетях. Челси выглядела грустной и было заметно, что она сожалеет, что не стоит на месте Меган Маркл.



Челси Дэви на церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл



Челси Дэви на церемонии венчания принца Гарри и Меган Маркл

"Между Гарри и Челси не было той искры, которая пробежала, когда он встретил Меган. Только он познакомился со своей будущей женой, сразу понял, что хочет быть именно с ней. Он встретил нужную девушку в нужное время", – добавил инсайдер издания.

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Стоит добавить, что Челси Дэви и принц Гарри познакомились еще тогда, когда учились в соседних школах, а их отношения продолжались с 2004 года по 2011-й. Дэйви также сопровождала принца Гарри на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.



Принц Гарри и Челси Дэви в статусе пары в прошлом