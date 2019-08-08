Перед встречей Зеленского и Варфоломея стороны не пришли к согласию в важном вопросе, – СМИ

Владимир Зеленский и Вселенский патриарх Варфоломей планировали во время своей встречи подписать совместное заявление. Оно должно было касаться экологической тематики. Впрочем во время самой встречи заявление так и не было подписано.

Причиной того, что заявление не подписали, стало недоразумение между Офисом Президента Украины и Константинополем, которое имело место перед самой встречей, пишет издание "BBC Украина".

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Подписывать совместное заявление, которое готовили в Константинополе совместно с МИД Украины, отказались именно со стороны украинского президента.

Заявление преимущественно должно касаться экологической тематики, поскольку Вселенский патриарх Варфоломей известен своей деятельностью в этой сфере.

Причины, почему офису президента не понравилось заявление на экологическую тему, не известны. Впрочем, уверяют источники издания, там не было политических или любых других провокационных формулировок.

Что известно о встрече Зеленского с Варфоломеем?

Встреча Вселенского патриарха Варфоломея и Президента Украины Владимира Зеленского состоялась во время официального визита последнего в Турцию. Во время встречи Вселенский патриарх в очередной раз подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.



Со своей стороны, глава государства отметил, что на встрече с Варфоломеем говорил "все, что смущает всех". Кроме того, Владимир Зеленский поблагодарил Варфоломея за мощную поддержку.



К слову, во время встречи не обошлось и без конфузов. Так, представительницу пропагандистского телеканала "Россия" заблокировали охранники за ее поведение.