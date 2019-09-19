Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта

Чтобы исключить приобретение земли за бесценок в неизвестных владельцев необходимо внедрить механизмы защиты от спекуляций.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Максим Вознюк.

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По мнению эксперта, перед запуском рынка следует провести полную инвентаризацию всех земель в пределах государства и обеспечить прозрачность рынка.

Все земли, активы, ресурсы и объекты в стране должны получить свое место во всеобъемлющем открытом электронном кадастре,

– отмечает Вознюк.

Каких изменений ожидать украинцам от рынка земли, смотрите здесь:

Также нужно усовершенствовать механизм получения кредитов на приобретение земли и продумать определенные преференции для арендаторов и владельцев. Эксперт считает, что если эти и другие моменты будут учтены при разработке соответствующей законодательной базы – тогда можно за это голосовать, и только после этого отменять мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения и открывать рынок.

Кстати: Сколько людей хотят продать землю после отмены моратория

Ведь этот рынок не может быть полностью нерегулируемым и функционировать без каких-либо ограничений.

Что известно о рынке земли?

В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.



В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Планируется, что купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании. В то же время, купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю в первую очередь.



Цены на землю под мораторием / Инфографика 24 канала