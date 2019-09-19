22:23
19 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Шаман хотел прогнать демона Путина. РФ захватывает космос
      Вєсті Кремля
      21:33, сегодня
      Вести.UA: Как Зеленский угождает Коломойскому. Дно украинского правосудия
      Вєсті.UA
      19:20, сегодня
      Убытки – государству, а прибыль – в свои карманы: что творится с санаторием "Феофания"
      ЦРУ
      09:00, 18 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта

      68 Читати новину українською
      Рынок земли
      Рынок земли / Фото https://unsplash.com

      Чтобы исключить приобретение земли за бесценок в неизвестных владельцев необходимо внедрить механизмы защиты от спекуляций.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Максим Вознюк.

      Важно: Гончарук рассказал, когда в Украине откроют рынок земли

      По мнению эксперта, перед запуском рынка следует провести полную инвентаризацию всех земель в пределах государства и обеспечить прозрачность рынка.

      Все земли, активы, ресурсы и объекты в стране должны получить свое место во всеобъемлющем открытом электронном кадастре,
      – отмечает Вознюк.

      Каких изменений ожидать украинцам от рынка земли, смотрите здесь:

      Также нужно усовершенствовать механизм получения кредитов на приобретение земли и продумать определенные преференции для арендаторов и владельцев. Эксперт считает, что если эти и другие моменты будут учтены при разработке соответствующей законодательной базы – тогда можно за это голосовать, и только после этого отменять мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения и открывать рынок.

      Кстати: Сколько людей хотят продать землю после отмены моратория

      Ведь этот рынок не может быть полностью нерегулируемым и функционировать без каких-либо ограничений.

      Что известно о рынке земли?
      В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.

      В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Планируется, что купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании. В то же время, купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю в первую очередь.

      ринок землі, продаж землі
      Цены на землю под мораторием / Инфографика 24 канала

      blog_ava
      Пользователи Facebook решили штурмовать Зону 51: веселые мемы
      сегодня
      7983
      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Мораторий на продажу земли Рынок земли Новости недвижимости Статьи Публикации Оренда земли Инвестиции
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня , 22:00 "Динамо" минимально победило "Мальме" в матче Лиги Европы: видео
      90
      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      сегодня , 22:00 Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 177
      Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта
      сегодня , 21:03 Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта
      Ірина Поліщук 67
      Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше
      сегодня , 20:20 Формула Штайнмайера: на что согласилась Украина и что будет дальше
      Євгенія Мазур 689
      Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире
      сегодня , 19:30 Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире
      139
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук