Перед запуском рынка земли необходимо защитить ее от спекуляций, – мнение эксперта
Чтобы исключить приобретение земли за бесценок в неизвестных владельцев необходимо внедрить механизмы защиты от спекуляций.
Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Максим Вознюк.
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По мнению эксперта, перед запуском рынка следует провести полную инвентаризацию всех земель в пределах государства и обеспечить прозрачность рынка.
Все земли, активы, ресурсы и объекты в стране должны получить свое место во всеобъемлющем открытом электронном кадастре,
– отмечает Вознюк.
Каких изменений ожидать украинцам от рынка земли, смотрите здесь:
Также нужно усовершенствовать механизм получения кредитов на приобретение земли и продумать определенные преференции для арендаторов и владельцев. Эксперт считает, что если эти и другие моменты будут учтены при разработке соответствующей законодательной базы – тогда можно за это голосовать, и только после этого отменять мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения и открывать рынок.
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Ведь этот рынок не может быть полностью нерегулируемым и функционировать без каких-либо ограничений.
Что известно о рынке земли?
В Украине действует запрет на продажу и отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. ВРУ продлила мораторий на продажу до 1 января 2020 года.
В правительстве планируют открыть рынок земли с 1 октября 2020 года. Планируется, что купить землю смогут только украинские граждане или украинские компании. В то же время, купить государственную и коммунальную землю можно будет на публичных прозрачных торгах. Те, кто арендуют участок, смогут выкупить землю в первую очередь.
Цены на землю под мораторием / Инфографика 24 канала