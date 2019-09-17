Перед Зеленским – три варианта приватизации страны: кто будет платить чиновникам

Владимир Зеленский может заставить парламент проголосовать за что угодно. Может отменять неприкосновенность, концентрировать силовые полномочия, расставлять на ключевых постах доверенных людей. Но ключевой вопрос останется прежним: а кто будет платить чиновникам?

Об этом в своем видеоблоге "Грани правды" рассказал журналист Павел Казарин.

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По его мнению, в ситуации с чиновниками есть несколько вариантов.

Первый. Власть волевым решением поднимает зарплаты. Делает госслужбу привлекательной для тех, кто не хочет брать взятки. Объясняет избирателю, что несколько тысяч долларов – это адекватная компенсация для чиновника среднего уровня. Получает право на то, чтобы говорить о реальном изменении правил игры. Попутно – несет имиджевые издержки.

Второй. Власть сохраняет систему доплат в конвертах. Выстраивает схемы в госкомпаниях, на таможне или в налоговой – без которых невозможно обеспечить нужное количество "кэша". Или договаривается с финансово-промышленными группами о совместном управлении госаппаратом.

Третий. Власть не делает ничего. Позволяет олигархам и дальше приватизировать госаппарат. Борется с последствиями, а не с причиной. Ритуально арестовывает коррупционеров, на место которых неизбежно приходят другие коррупционеры.

Эта ситуация неизбежна – финансовая подушка безопасности, которая позволяет не оглядываться на официальную зарплату, есть далеко не у всех, кто готов сегодня инвестировать свои знания и опыт в наладку госмашины. Любые законопроекты новой власти не отменят зарплатный вопрос. Потому что именно от него зависит то, кто, в конечном счете, приватизирует страну,

– отметил Казарин.

Он подытожил, что в конечном итоге приватизировать страну могут:

или финансово-промышленные группы, или персональная вертикаль Владимира Зеленского, или общество – если новая власть наберется смелости сломать систему тотального лицемерия.

"И если мы не увидим решение – это будет означать, что оно уже принято", – добавил Казарин.

Видео полного видеоблога Павла Казарина "Грани правды" за 15 сентября 2019