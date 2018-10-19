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      Хто та чому передає Андріївську церкву Вселенському патріархату

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      Андріївська церква була побудована ще в середині XVIII століття
      Андріївська церква була побудована ще в середині XVIII століття / ichef.bbci.co.uk

      Верховна Рада України передала Андріївську церкву у Києві у безоплатне постійне користування Вселенському патріархату. За відповідний закон проголосували 237 народних депутатів.

      Церкву передають для здійснення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній і процесій. За словами голови парламенту Андрія Парубія, Андріївська церква стане "ставропігією, яка буде виконувати роль резиденції Вселенського патріарха Варфоломія і представництва Вселенської Константинопольської церкви".

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      Згідно з законопроектом, споруда залишається у державній власності, а передача відбувається з метою створення умов для здійснення церквою Вселенського патріархату богослужінь в Україні. Рада заявляє, що передача здійснюється також для забезпечення "релігійних потреб віруючих у відновленні й збереженні зв'язків з Константинопольською Церквою-Матір'ю".

      При цьому парламент доручив Кабінету міністрів у місячний строк з дня набрання чинності цим законом забезпечити передачу Андріївської церкви. Надалі передача в постійне користування цієї культової споруди здійснюється за рішенням Уряду.

      Вселенський патріархат і отримання автокефалії

      Андріївська церква побудована у середині XVIII ст. за проектом відомого архітектора Бартоломео Растреллі й входить до складу Національного заповідника "Софія Київська". До початку реставрації храму у 2015 році, ним користувалася Українська автокефальна православна церква (УАПЦ).

      В інтерв'ю телеканалу ZIK предстоятель УАПЦ митрополит Макарій заявив, що рішення про передачу з ними погоджене.

      Звернулися до мене, чи я погоджуюся дати Андріївську церкву. Я сказав, якщо УАПЦ буде входити в помісну православну церкву, то ми згідні, бо я не можу не бути послідовним. Коли я поминаю патріарха і йду назустріч, то треба жертвувати один кафедральний собор, і ми тим жертвуємо,
      – сказав предстоятель УАПЦ.

      За його словами, якщо УАПЦ віддає свій кафедральний собор, то "нам повинні щось взамін дати". Синод Вселенського патріархату 11 жовтня вирішив відновити представництво Вселенського патріарха у Києві.

      У своєму рішенні Синод скасував синодальний лист від 1686 року про перепідпорядкування Київської митрополії від Вселенського патріархату до Російської православної церкви. Це є одним з важливих кроків на шляху до створення помісної православної церкви в Україні.

      Визнавши свою юрисдикцією над українським православ'ям, Вселенський патріархат вирішив створити в Україні своє представництво – Ставропігію. Тобто, церкву чи монастир, які напряму підпорядковуються Вселенському патріарху, а не місцевій церковній владі.

      Читайте також: Автокефалія для України: ще одна церква заявила про розрив із Константинополем

      Поява Ставропігії Константинополя в Андріївській церкві та робота двох екзархів Вселенського патріарха має сприяти проведенню об'єднавчого собору української помісної церкви, на якому мають створити нову структуру та обрати предстоятеля.

      Після чого можна очікувати, що Синод Вселенського патріархату затвердить Томос про автокефалію української церкви. Наступний Синод у Константинополі відбудеться наприкінці листопада, тож можна очікувати, що собор у Києві намагатимуться провести дещо раніше.

      В об'єднавчому соборі мають брати участь усі ієрархи УПЦ Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частина ієрархів УПЦ Московського патріархату.

      Російська православна церква не визнає рішення Синоду Вселенського патріархату стосовно України та розірвала з ним міжцерковне спілкування.

      Читайте також: Рада передала Андріївську церкву Вселенському Патріархату

      Джерело: BBC

      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Публикации УПЦ КП УПЦ МП Томос
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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