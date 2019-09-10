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      Передел рынка в интересах олигархов: политолог раскрыл угрозы налогового закона Зеленского

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      Налоговый кодекс
      Налоговый кодекс / 5.ua

      Законопроект №1210 создает условия для перераспределения собственности и влияния на рынок от одних олигархических групп – в пользу других, более близких к нынешней власти. Возможно, даже в интересах группы миллиардера Игоря Коломойского.

      Такое мнение в своем Facebook высказал политолог, директор Центра исследования проблем гражданского общества Виталий Кулик. Речь идет о законопроекте, который предусматривает изменения в Налоговом кодексе Украины, внесенный народным депутатом от "Слуги народа", главой Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики ВР Данилом Гетманцевым.

      Я никоим образом не защищаю олигархические группы, которые контролируют металлургию, угольную или химическую промышленность. Однако в законопроекте 1210 речь идет не об ограничении для олигархических групп. Он создает условия для перераспределения собственности и влияние одних групп – в пользу других. Тех, которые сегодня более ближе к нынешней власти. Все это делается исключительно для того, чтобы начать разделение рынка, но это никак не повлияет на наполненность бюджета,
      – отметил политолог.

      Кроме того, Кулик отметил, что ручное управление налоговой неспроста предусмотрено законопроектом и "под прицелом" могут оказаться многотысячные предприятия.

      "Я не исключаю, что именно для того, чтобы упростить этот передел в интересах группы Коломойского, в законопроекте 1210 предусмотрено ручное управление налоговой. От подписи клерка-фискала средней руки будет зависеть судьба многотысячных предприятий", – написал политолог.

      "А это не история которого одного предприятия. Например, если станет Арселор в Кривом Роге, или Запорожсталь в Запорожье, то это будет означать коллапс для всего города. Предприятия просто вынуждены будут работать в минимально допустимом режиме, а десятки тысяч людей пойдут в неоплачиваемые отпуска", – привел пример Кулик.

      "Мы все хорошо помним, как выглядит "бизнес-хэма" "от Бени". Искусственно создаем кризисную ситуацию, поднимаем ставки до пикового порога, а затем предлагаем "порешать". В этом случае цена вопроса может быть "судьбы", "активы" сферы влияния, контроль над сектором и прочее. А дальше, как у классиков: национализируем убытки и расходы, а приватизируем прибыли", – подытожил политолог.

      blog_ava
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      Теги: Металлургия Налоговый кодекс
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