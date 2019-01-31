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      Артем Овдиенко

      Передвиборча гонка набирає обертів: хто підставляє палки в колеса Порошенку?

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      Акція протесту біля МВЦ під час самовисунення Петра Порошенка
      Акція протесту біля МВЦ під час самовисунення Петра Порошенка / Центр інформації про права людини

      Пишаємося тими свободами, що маємо в Україні – ми їх відстояли на Революцію Гідності.

      Зокрема, не дозволивши тодішній владі втілити у життя ухвалені народними депутатами так звані диктаторські закони 16 грудня, за якими українці не мали б права збиратися в одному місці більше трьох людей чи влаштовували рух автомобільними колонами, навіть якщо це весільний кортеж.

      Ми зловтішалися з ватних кримчан, які спочатку раділи поверненню в "радную гавань". А потому, коли окупанти почали відбирати в них власність й роботу – вони обурювалися, що виявляється в Росії не можна просто вийти на вулицю з протестом – для цього треба попередньо владу повідомляти й просити дозволу, а вона віршуватиме, де саме той протест можна проводити, і чи можна взагалі його влаштовувати.

      Читайте також: На форум Порошенка активісти прийшли з банером "Хто замовив Гандзюк?"

      Ми були певні, що ті громадянські свободи, що їх мають українці – свобода слова та свобода зібраннь, вони в нас непорушні, адже скріплені зокрема і кров'ю Героїв Небесної сотні.

      Але нинішня влада вкотре повернула нас у реальність. Виявляється, ми собі про свої свободи можемо фантазувати скільки завгодно, проте, якщо ті наші свободи у 2019-му зачіпляють інтереси когось з можновладців, то чесні мітингувальники одразу перетворюються на злочинців, ледарів й провокаторів – так само, як це було і з євромайданівцями у 2013-му.

      Напередодні активісти влаштували акцію під будівлею міжнародного виставкового центру, де Петро Порошенко самовисувався у президенти, й розгорнули там небайдужі українці плакат із запитанням "ХтоЗамовивГандзюк?". Акція була цілком мирною, сказав би типовою, було таких вже кілька десятків, адже ані влада, ані слідство так і не спромоглися дати відповідь на це запитання.

      Натепер вже 5 років – відколи втік Янукович – проводити такі чи подібні акції ніхто ніколи не забороняв... Але не цього разу, коли картинка з плакатом "ХтоЗамовГанзюк?" могла зіпсувати Петру Порошенку святковий настрій – на одного з активістів склали адмінпротокол і викликали до суду, адже виявляється, не має в Україні свободи зібрань, як ми собі про це думали, й про акції виявляється треба заздалегідь повідомляти владу. Впродовж 5 років було не треба, а тут от – і вже треба.

      Але зараз не поспішайте обвинувачувати у цьому Порошенка й бідкатися з приводу повернення диктатури. Кажуть, що це могла бути банальна підстава.

      Поясню. Ми ж пам'ятаємо, що в нас вже триває передвиборна гонка, отже, політичні сили будуть намагатися очорнити одне одного? Якщо правильне припущення, що чільник МВС Арсен Аваков нині дрейфує у бік Юлії Тимошенко, то цілком ймовірно, що така активність копів, які до того були толерантні до будь-яких мітингувальників, а тепер склали адмінпротокол на тих, хто прийшов псувати настрій Петру Порошенку – насправді навмисно було зроблене. Але не з підлабузництва до Порошенка, а навпаки! Зроблене це було для того, щоб ті от ліберальні ЗМІ, які неспроможні прорахувати на два кроки наперед, або ж проплачені й почали б на увесь голос волати про те, що в Україні відбувається тепер наступ на свободу слова й винен у цьому Порошенко.

      Хто у чому винен – я стверджувати не буду, я лише подаю інформацію для роздумів, а вже вам вирішувати – чи могла це бути поліцейська спецоперація Авакова, щоб очорнити Петра Порошенка. Або ж ті, хто таке стверджує передивилися політичних серіалів, на кшталт, "Карткового будинку" чи "Скандалу".

      Читайте також: Активістів акції "Хто замовив Гандзюк?" викликали до суду: коментар організатора
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Публикации Арсен Аваков Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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