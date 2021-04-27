Офіційний Київ ніколи не піде на те, щоб розпочати прямі перемовини з лідерами бойовиків окупованого Донбасу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав найманців маріонетками Москви.

Про це очільник МЗС розповів в ефірі телеканалу BBC News World. Кулеба прокоментував заяву глави Кремля Володимира Путіна, що Володимиру Зеленського передусім треба вести переговори з главами так званих "ЛНР" і "ДНР".

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Всі знають, що це Росія напала на Україну

Це червона лінія, яку ми не перейдемо. Президент непохитний у цьому. Ми всі знаємо, що це Росія напала на Україну. Ми всі знаємо, що ключ від врегулювання конфлікту є в Москві, і ми не будемо розмовляти з їхніми маріонетками,

– сказав Кулеба.

Щодо потенційної зустрічі президентів Росії та України, то міністр сподівається, що вона таки відбудеться. Адже, наголосив Кулеба, для того, аби завершити війну, потрібно говорити напряму з Путіним. Оскільки російський президент уникає перемовин у нормандському форматі, то залишається лиш особиста зустріч.

Якщо Путін уникає нормандського формату, потрібна особиста зустріч

Єдина сторона, що не імплементувала свої зобов'язання – це Росія. Ми повинні говорити з ними, і ми хочемо говорити в нормандському форматі, але, якщо Путін уникає цього, президент готовий зустрітися з ним особисто і обговорити, як прибрати Росію з України,

– пояснив Кулеба.

Щодо того, що Росія таки відвела війська від українського кордону, то міністр наголосив: передислокація не означає повну деескалацію. Кулеба вважає, те, що весь світ спостерігав протягом останніх кількох тижнів, не можна назвати просто військовими навчаннями, це було тренуванням нападу.

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Важливо! Напередодні президент Зеленський повідомив, що він таки має намір зустрітись у двосторонньому форматі з главою Кремля. Для цього керівнику Офісу Президента Андрієві Єрмаку доручили зв'язатись з адміністрацією Володимира Путіна. У Кремлі сказали, що начебто підтримують ініціативу щодо зустрічі, проте піднімати тему Донбасу Путін наміру не має.