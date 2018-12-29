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      Переговори з Росією – повна маячня

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      Пертро Порошенко
      Пертро Порошенко / GETTY

      Дві квартири по мільйону гривень кожна. Таким поповненням у деклараціх похвалився Петро Порошенко.

      Квартири президент купив не собі. Мета придбання цієї нерухомості виявилася вельми шляхетна: Петро Порошенко їх подарував родинам двох армійців третього полку спепризначення – Сергія Глондара та Олександра Корінькова, які вже чотири роки перебувають у полоні російських бойовиків. 

      Натепер таких як вони ще дві сотні українців, утримуваних у тюрмах так званих "ЛНР" чи "ДНР", в анексованому Криму чи у в'язницях на території РФ. Путін навідріз відмовляється їх віддавати Україні.

      Читайте також: Всюди зрада: українці вбачають підступ у будь-яких справах

      Розмови про обмін "усіх на усіх" точаться вже багато років, проте вони так і залишаються розмовами. Відомо, що відео-конференцію, де мали б узгодили новий різдвяний обмін полоненими – зірвано, то ж і обміну на Різдво не буде. А останній такий був рік тому – тоді росіяни відпустили 74-х українців, в той же час, як ми віддали їм 223 бойовиків та їхніх посібників.

      Відтоді бранців Кремля лише більшало. Недавно у полон до росіян потрапили 24 українських моряки, чиї три судна місяць тому атакував Чорноморський флот Росії. Зокрема, Путін їх тепер напряму використовує як заручників – вдається до відвертого шантажу: мовляв, із чинною українською владою він не буде домовлятися про звільнення бранців.

      Але про що домовлятися і який тут може бути компроміс? Російські кораблі у наших водах атакували вітчизняні кораблі, захопили у полон наших військових моряків. Де поле для взаємних поступок і компромісів, якщо цілковита вина й агресія лише з боку Росії.

      Українські політики чи актори, якій йдуть у політику, часто говорять про необхідність сідати за стіл переговорів, щоб домовитися з Росією про припинення війни. Та де ж там може бути компроміс? Взагалі слово "компроміс" – це коли сторони йдуть на поступки одна одній. Але які поступки можуть бути нам з боку Росії? Можливо, це тоді, коли вони припинять вогонь? А які можуть бути поступки з нашого боку? Ми пробачимо росіянам 10 тисяч вбитих українців? Чи це забагато і ми пробачимо їм лише 5 тисяч вбитих, а вони за це нам, наприклад, Луганськ віддадуть. Це компроміс?

      Що взагалі за маячня? У цій ситуації немає місця компромісу, бо нам просто немає у чому йти на поступки – ми можемо лише віддати своє, ми можемо лише пробачити вбивцям смерті наших друзів. Але це не компроміс. Це поразка.

      Ті вітчизняних політики, хто пропонує нам переговори і домовляння із Росією – насправді пропонують нам просто пробачити все росіянам й при цьому здатися на милість Путіна.

      Проте, навіть якщо, теоретично, з якогось дива, ми пристанемо на компроміс з Москвою – від того все одно неминуче програємо, бо переможених росіяни добивають

      Читайте також: Санкції Росії проти України: маємо єдиний позитив

      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Конфликт в Азовском море Петр Порошенко Обмен пленными
      Источник: 24 Канал
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