Переговоров с МВФ не будет без принятия "антиколомойского" закона
Украина не сможет договариваться с МВФ о какой-то финансовой поддержке без принятия закона о регулировании механизмов в сфере деятельности банков. По словам министра финансов Сергея Марченко, это условие – критическое для Международного валютного фонда.
Украина планирует получить от МВФ по программе поддержки stand-by 5 миллиардов долларов. Об этом Марченко сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, информирует 24 канал.
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Вчера был поставлен вопрос о том, насколько этот закон критический для переговоров с МВФ. На что мы получили ответ, что любые переговоры с МВФ без голосования этого закона невозможны, по любым программам финансирования,
– сообщил Марченко.
Коротко о договоренности между Украиной и МВФ
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Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования на 18-месячную программу. Причина – беспрецедентные экономические условия, в которых оказался мир. В то же время объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда не изменится.
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Ранее, в декабре 2019 года, Украина и МВФ договорились о заключении трехлетней программы на более чем 5 миллиардов долларов в формате EFF. В течение 2020 года планировалось, что Украина получит 2 транша по 1,75 миллиарда долларов. Решение должен был утвердить кабинет директоров, однако этого не произошло.
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Среди причин то, что Украина сначала должна выполнить два требования МВФ: открыть рынок земли и принять так называемый "банковский" закон. По состоянию на начало мая 2020-го одно из условий остается невыполненным – закон о регулировании механизмов в сфере деятельности банков, так называемый "антиколомойский", еще не приняли во втором чтении.
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Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит его в окончательном чтении в среду, 13 мая. После будет рассматриваться возможность перечисления нового транша МВФ.
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