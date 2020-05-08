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Переговоров с МВФ не будет без принятия "антиколомойского" закона

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Переговоров с МВФ не будет, если не примут банковский закон
МВФ требует принять "банковский" закон / Высокий замок

Украина не сможет договариваться с МВФ о какой-то финансовой поддержке без принятия закона о регулировании механизмов в сфере деятельности банков. По словам министра финансов Сергея Марченко, это условие – критическое для Международного валютного фонда.

Украина планирует получить от МВФ по программе поддержки stand-by 5 миллиардов долларов. Об этом Марченко сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, информирует 24 канал.

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Вчера был поставлен вопрос о том, насколько этот закон критический для переговоров с МВФ. На что мы получили ответ, что любые переговоры с МВФ без голосования этого закона невозможны, по любым программам финансирования,
– сообщил Марченко.

Коротко о договоренности между Украиной и МВФ

  • Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее согласованной трехлетней программы расширенного финансирования на 18-месячную программу. Причина – беспрецедентные экономические условия, в которых оказался мир. В то же время объем финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда не изменится.

  • Ранее, в декабре 2019 года, Украина и МВФ договорились о заключении трехлетней программы на более чем 5 миллиардов долларов в формате EFF. В течение 2020 года планировалось, что Украина получит 2 транша по 1,75 миллиарда долларов. Решение должен был утвердить кабинет директоров, однако этого не произошло.

  • Среди причин то, что Украина сначала должна выполнить два требования МВФ: открыть рынок земли и принять так называемый "банковский" закон. По состоянию на начало мая 2020-го одно из условий остается невыполненным – закон о регулировании механизмов в сфере деятельности банков, так называемый "антиколомойский", еще не приняли во втором чтении.

  • Предполагается, что Верховная Рада рассмотрит его в окончательном чтении в среду, 13 мая. После будет рассматриваться возможность перечисления нового транша МВФ.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Верховная Рада Министерство финансов Украины Сергей Марченко Законодательство Транш МВФ МВФ
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