Переговоров с МВФ не будет без принятия "антиколомойского" закона

Украина не сможет договариваться с МВФ о какой-то финансовой поддержке без принятия закона о регулировании механизмов в сфере деятельности банков. По словам министра финансов Сергея Марченко, это условие – критическое для Международного валютного фонда.

Украина планирует получить от МВФ по программе поддержки stand-by 5 миллиардов долларов. Об этом Марченко сообщил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, информирует 24 канал.

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Вчера был поставлен вопрос о том, насколько этот закон критический для переговоров с МВФ. На что мы получили ответ, что любые переговоры с МВФ без голосования этого закона невозможны, по любым программам финансирования,

– сообщил Марченко.

Коротко о договоренности между Украиной и МВФ