Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс. В Вашингтоне с большим оптимизмом воспринимают встречу делегаций США и Украины, которая проходит в Саудовской Аравии.

Читайте также США и Украина завершили переговоры, выступят с совместным заявлением, – FT

США ожидают больших новостей от Украины

Представители американских властей выражают надежду на "фантастические новости для человечества", которые могут появиться после этих переговоров.

Это очень волнующий день, который может много значить для всех людей в мире,

– заявила пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс.

Она подчеркнула важность встречи для глобальной стабильности и безопасности.

Со своей стороны, представитель украинской делегации, комментируя переговоры для агентства АР, отметил, что "переговоры проходят нормально, было обсуждено много вопросов".

По его словам, переговоры продвигаются в позитивном русле, и есть надежда на дальнейший прогресс в отношениях между странами.

Эти переговоры открывают новые возможности для усиления сотрудничества между США и Украиной, а также могут иметь значительное влияние на международную политику.