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Переговоры о зоне свободной торговли Украина–Израиль успешно завершены, – Порошенко

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Украина договорилась о ЗСТ с Израилем
Украина договорилась о ЗСТ с Израилем / Фото из открытых источников

Украинская и израильская делегации согласовали завершение переговорного процесса по Соглашению о свободной торговле между двумя странами.

Об этом написал Петр Порошенко в Twitter.

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Соглашение о ЗСТ, по словам Президента Украины, предоставит импульс двусторонней торговле. В частности, откроет на 80% рынок промышленности Израиля для украинских экспортеров. А также для ряда товаров агропродукции ввозные пошлины будут отменены в рамках квот.

После вступления соглашения в силу украинские производители могут без пошлин экспортировать свои товары на рынок Израиля. Почему это так важно? Потому что Израиль – достаточно закрытый рынок с высокими ставками связанной ввозной пошлины. В частности, это касается сельскохозяйственной продукции. Например, на некоторую мясную продукцию связанная ставка ввозной пошлины превышает 280%,
– рассказала продавец Украины Наталья Никольская, пишет информагентство "Интерфакс-Украина".

Никольская отмечает, что отдельная категория товаров подпадает под частичную либерализацию. В частности, ювелирные изделия исключены из списка товаров, на которые распространяется действие документа.

В ответ Украина открывает 70% рынка промышленных товаров для израильских производителей. А также отменяет пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров и частично снизит тарифы на некоторые сезонные овощи и фрукты из Израиля.

Первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив рассказал, что этот перечень не является исчерпывающим и соглашение о ЗСТ – долгосрочный документ, и в ближайшее время Украина начнет переговоры еще с одной страной. С какой именно, пока не отмечают.

Что такое ЗСТ? Это тип международной интеграции, при которой в странах-участниках отменяются таможенные пошлины и налоги, а также количественные ограничения по взаимной торговле в соответствии с международным договором.

Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Израиля Зона свободной торговли
Источник: 24 Канал
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