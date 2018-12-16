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      Переговоры относительно Единой поместной церкви 5 раз заходили в тупик, – Порошенко

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty images

      Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве рассказал, почему начало Объединительного собора 15 декабря было перенесено на несколько часов. Так, глава государства отметил, что переговоры относительно Единой поместной православной церкви 5 раз заходили в тупик.

      Он также подчеркнул, что впервые за 27 лет представителей всех украинских церквей удалось посадить за один стол переговоров.

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      Мы отложили начало Собора даже не на 3 часа, а на еще больше времени. У нас было минимум 5 случаев, когда переговоры заходили в тупик. Неоднократно выход находили с моей помощью. 27 лет представители украинских церквей не садились за один стол, поэтому процесс создания Единой церкви был тяжелым,
      – сказал Порошенко.

      Глава государства отметил, что несмотря на это, представители церквей одобрили устав, избрали предстоятеля новой церкви и добавил, что все их согласования соответствуют канонам.

      "Неважно, сколько времени длился процесс. Конклав иногда заседает месяцами, а у нас все обошлось без дыма и без огня", – пошутил он.

      Порошенко также подчеркнул важность того, что УПЦ КП и УАПЦ самораспустились перед началом Собора.

      Ранее после создания новой церкви продолжали существовать старые, в этот раз произошло объединение", – добавил он.

      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Томос Религия журналисты
      Источник: 24 Канал
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