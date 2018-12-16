Переговоры относительно Единой поместной церкви 5 раз заходили в тупик, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве рассказал, почему начало Объединительного собора 15 декабря было перенесено на несколько часов. Так, глава государства отметил, что переговоры относительно Единой поместной православной церкви 5 раз заходили в тупик.

Он также подчеркнул, что впервые за 27 лет представителей всех украинских церквей удалось посадить за один стол переговоров.

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Мы отложили начало Собора даже не на 3 часа, а на еще больше времени. У нас было минимум 5 случаев, когда переговоры заходили в тупик. Неоднократно выход находили с моей помощью. 27 лет представители украинских церквей не садились за один стол, поэтому процесс создания Единой церкви был тяжелым,

– сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что несмотря на это, представители церквей одобрили устав, избрали предстоятеля новой церкви и добавил, что все их согласования соответствуют канонам.

"Неважно, сколько времени длился процесс. Конклав иногда заседает месяцами, а у нас все обошлось без дыма и без огня", – пошутил он.

Порошенко также подчеркнул важность того, что УПЦ КП и УАПЦ самораспустились перед началом Собора.

Ранее после создания новой церкви продолжали существовать старые, в этот раз произошло объединение", – добавил он.