Переговоры по Донбассу стоит перенести из Беларуси в "реально нейтральную страну", – Геращенко

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко убеждена, что Беларусь отнюдь не является нейтральной страной для переговоров о ситуации на Донбассе. Поэтому более целесообразно перенести переговорную площадку в "действительно нейтральную страну".

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

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"Позволю себе выразили исключительно свою позицию. Регулярные голосования Беларуси на Генассамблее ООН в унисон с РФ по резолюциям, касающиеся вопросов Крыма, Донбасса, прав человека на оккупированных территориях, идут в разрез с заявленной позицией нейтральности Минска. Это скорее пророссийская позиция. Беларусь ни разу не удержалась во время голосований за важные для Украины резолюции, она всегда вместе с РФ голосует "против", – подчеркнула Геращенко.

Поэтому вице-спикер парламента предлагает перенести переговоры Трехсторонней контактной группы в "действительно нейтральную страну".

Конечно, мы благодарны Беларуси за гостеприимство и предоставленную площадку. Но нейтральность и беспристрастность партнеров важнее комфорта. В этом контексте для меня очень показательно и важно голосование Казахстана за резолюцию по демилитаризация Азовского и Черного морей. Впервые Казахстан воздержался, а это действительно нейтральная позиция. Возможно, и действительно стоит перенести переговорную площадку в Астану?

– добавила представительница Украины в ТГК.

Напомним, в среду, 19 декабря, состоялась последняя в 2018 году встреча Трехсторонней контактной группы. В целом, она стала сто первой. На ней украинская сторона выдвинула предложение обмена пленных – 66 осужденных боевиков в обмен на 19 украинцев, содержащихся в тюрьмах самопровозглашенных "ЛДНР". Однако стороны так и не достигли успеха в переговорах.



Последний раз обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками состоялся 27 декабря 2017 года. Среди 74 заявленных украинцев 16 находились в плену луганских террористов, еще 58 в плену донецких боевиков. Правда, одна украинка отказалась уезжать из фейковой "ДНР", потому что там живут все ее родные. В целом Украина должна была передать боевикам 306 человек, однако часть из них отказалась возвращаться на оккупированные территории.