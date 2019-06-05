Переговоры с Россией и курс на НАТО: как прошел первый зарубежный визит президента Зеленского

Во время своего первого официального зарубежного визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул на необходимости вести переговоры с РФ и подтвердил продолжение курса Украины на НАТО. Рассказываем, о чем еще говорил президент, как представил государство и имеют ли в конце концов смысл переговоры со страной-агрессором.

Какую роль имеет первый визит и как с этим справился Зеленский

В общем в дипломатической среде первый визит главы государства является очень важным. Конечно, в дальнейшем он может не играть значительной роли. Это, условно говоря, обозначает вектор дальнейшего сотрудничества политика.

То, что Зеленский уехал в столицу Евросоюза, где расположена штаб-квартира ЕС – чрезвычайно позитивный сигнал. Он продемонстрировал, что Украина продолжит свое движение в ЕС и НАТО,

– пояснил в комментарии 24 каналу политический аналитик Дмитрий Купира.

Относительно заявлений, то эксперт отметил: фактически, ничего нового мы не услышали. Это была протокольная речь. И сами переговоры были не об определенных острых шагах, а, все-таки, встреча была больше ознакомительной.

"Важна готовность Зеленского искать пути того, чтобы коммуницировать и таки отстоять интересы Украины. Проблема лишь в том, что мы не услышали ничего нового, кроме того, что он будет пользоваться инструментами, которые уже использовали более 4 лет и фактически не имели эффекта. На сегодня я не вижу, что президент Зеленский имеет ключ до победного решения проблемы российской агрессии против Украины", – отметил эксперт.

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После обнародования речи Зеленского в Брюсселе многие украинцы раскритиковали его неидеальный английский (и украинский) и недостаточно уверенный вид. Однако Дмитрий Купыра отмечает, что на самом деле ничего плохого не случилось, а подобные ошибки – вполне нормальные в данной ситуации.

Он добавил, что у украинцев действительно есть запрос на то, чтобы политики высшего ранга были квалифицированными. К этой квалификации сейчас уже входит знание языков. Украинского и русского недостаточно – чтобы продвигаться в западном направлении, нужно владеть английским.

Конечно, английский Зеленского еще не на таком высоком уровне, как бы хотелось слышать лингвистам. Но, как по мне, то, что он пытается на нем разговаривать, означает, что он учится и через какое-то время мы будем слышать его лучшие и лучшие выступления. Конечно, от этого зависит и судьба Украины. От того, насколько ему удастся красиво и уверенно представлять нашу страну,

– добавил эксперт.

Он отметил, что на самом деле все прошло достаточно хорошо как для первого визита. Однако это не означает, что от президента не надо требовать высшей квалификации. Надо. В том числе – и в знании иностранных языков.

Главные заявления Зеленского в Брюсселе

Президент, в частности, поддержал Минский формат, который уже существовал, и сказал о том, что готов договариваться с Россией.

Также был в очередной раз подтвержден курс Украины на членство в НАТО – в июле, согласно заявлению Зеленского, в нашей стране состоится Североатлантический совет Нато.

Украина, которая является стабильным, демократическим государством, которое способно себя защитить – это неотъемлемая часть европейской безопасности. Я уверен, что определяющее наше партнерство будет продвигаться эффективно в рамках Альянса. Я надеюсь, что на более долгом промежутке времени мы сможем превратить наше партнерство в полномасштабное членство в Альянсе,

– отметил Зеленский.

Как главная задача для Украины сейчас президент выделил обеспечение безопасности и стабильности в регионе Черного моря. Он добавил, что здесь без помощи НАТО не обойтись.

Кроме того, важно надлежащее выполнение закона по национальной безопасности. Это Зеленский назвал одним из первых запланированных задач для своей команды. В частности, речь идет о реформах безопасности Службы, разведки, оборонной промышленности, демократическом контроле за безопасностью и оборонным секторами.

Имеют ли смысл какие-либо переговоры с Россией

Эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Александр Хара, комментируя уже не новый тезис Зеленского относительно готовности к переговорам с Россией, отметил, что это – довольно хорошая цель. В частности потому, что разговаривать с представителями так называемых "ЛДНР" точно нет смысла. Однако как это можно организовать, чтобы получить результат – пока вопрос.

Россия ведет гибридную войну против Украины, но не признает себя частью конфликта. В так называемых Минских договоренностях РФ является, скажем, таким хорошим посредником, который хочет прекратить конфликт между Украиной и "повстанцами" из непризнанных республик,

– говорит эксперт.

Он добавил, что в любом случае война должна завершиться соглашением. Однако это не произойдет в этом году и, возможно, через 5 лет тоже нет. Это соглашение должно предусматривать, прежде всего, вывод российских войск из Украины, освобождения всех украинских территорий: Донецка, Луганска, Крыма. Это – важнейшее условие возвращения к нормальным отношениям с Россией.

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Но это не значит, что Украина должна молча отказаться от Крыма. И вести себя так, словно ничего не произошло, словно не убили 14 тысяч наших граждан и не нанесли нам большой экономический ущерб.

Смотрите видео полного выступления Зеленского в Брюсселе:

"Единственное, что механизма, который бы сработал наверняка, нет. Порошенко избрал ложный путь, соглашаясь на Минские договоренности. Сейчас я бы советовал идти на разрыв дипломатических отношений, потому что нет смысла иметь дипломатические отношения, пока идет война и есть оккупированные территории. Мы можем обойтись без посольства Украины в Москве и, тем более, России в Украине. Но этот вопрос пока не актуален. Должен быть триггер, какое-то событие, которое могло бы дать основания для новоизбранного президента сделать такой важный политический и дипломатический шаг", – добавил Александр Хара.

Относительно возможной альтернативы Минским соглашениям, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко ранее отмечал: в этом нет смысла. Нужно менять не формат, а само содержание сделок. Пока он не изменится, форма не будет иметь значения.

Смысл заключается в том, что Украина и страны Запада заставляют РФ отступить, или шансов на урегулирование нет. И этот смысл мы должны вместе с западными партнерами определить. А потом действовать скомбинировано. Как Россия, так и Запад должны четко и ясно понять: или мы реально давим и требуем результатов, или нам не надо об этом говорить,

– утверждает Владимир Огрызко.

Действенным принуждением для выполнения Россией этих соглашений могут быть санкции. Однако они должны быть такими, чтобы агрессору "стало больно". Только тогда он будет реагировать соответствующим образом. Если же санкции не сильно влияют на представителей РФ, тогда нечего рассчитывать на какие-то результаты или искать новые форматы. Это не будет иметь никакого результата.