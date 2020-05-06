Переговоры Шмыгаля и Меркель состоятся 12 мая: о чем будут говорить

Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запланированы на 12 мая. Из-за пандемии переговоры состоятся в режиме видеоконференции.

Эту информацию подтвердила представительница правительства Германии Ульрике Деммер во время брифинга 6 мая, сообщает Укринформ.

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В немецком правительстве объяснили, что речь идет о проведении отложенного первого визита главы Кабмина.

Какие вопросы будут обсуждать Шмыгаль и Меркель

процесс реформ в Украине,

состояние выполнения минских соглашений , которые имеют целью привести к завершению конфликта на Востоке Украины,

, которые имеют целью привести к завершению конфликта на Востоке Украины, меры, принимаемые их странами для преодоления пандемии коронавируса.

Отметим, что первый "виртуальный визит" Шмыгаля в Берлин должен был состояться 20 апреля, но его перенесли из-за графика Меркель.

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