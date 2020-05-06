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      Переговоры Шмыгаля и Меркель состоятся 12 мая: о чем будут говорить

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      Переговоры Дениса Шмыгаля и Ангелы Меркель 12 мая
      Когда состоятся переговоры Меркель и Шмыгаля? / Коллаж 24 канала

      Переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля запланированы на 12 мая. Из-за пандемии переговоры состоятся в режиме видеоконференции.

      Эту информацию подтвердила представительница правительства Германии Ульрике Деммер во время брифинга 6 мая, сообщает Укринформ.

      Актуально МАУ спецрейсом отвез украинских гастарбайтеров в Германию: детали

      В немецком правительстве объяснили, что речь идет о проведении отложенного первого визита главы Кабмина.

      Какие вопросы будут обсуждать Шмыгаль и Меркель

      • процесс реформ в Украине,
      • состояние выполнения минских соглашений, которые имеют целью привести к завершению конфликта на Востоке Украины,
      • меры, принимаемые их странами для преодоления пандемии коронавируса.

      Отметим, что первый "виртуальный визит" Шмыгаля в Берлин должен был состояться 20 апреля, но его перенесли из-за графика Меркель.

      Переговоры глав МИД "нормандской четверки": о чем договорились

      • Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" 30 апреля провели видеопереговоры.
      • Об обмене и новых освобождениях пленных. Министры приветствовали предпасхальный обмен пленными и обсудили вероятность нового обмена. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время переговоров заявил о необходимости освобождения всех украинцев, которых незаконно удерживают на территории России и в оккупированном Крыму.
      • Трехсторонняя контактная группа как можно быстрее обсудит детали провозглашения прекращения огня на Донбассе и определит дату, с которой он будет введен.
      • Дипломаты не обошли вниманием и ситуацию, сложившуюся на фоне пандемии коронавируса. Кулеба подчеркнул, что для СММ ОБСЕ и международного комитета Красного Креста должна быть "обеспечена полная и безоговорочная возможность" доступа к оккупированным территориям Украины.
      • Во время встречи главы МИД договорились провести новые переговоры в формате видеоконференции в следующем месяце – в мае 2020 года.
      • Министры не обсуждали вопрос создания так называемого Консультативного совета в рамках политической подгруппы ТКГ, а только выслушали российскую позицию по этому поводу.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Реформы Кабинет Министров Украины Ангела Меркель Денис Шмыгаль Минские договоренности
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