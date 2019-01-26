Переход церквей в ПЦУ: община в Одесской области оставила УПЦ Московского патриархата

Община поселка Сарата, что в Одесской области, заявила о выходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в пользу новосозданной Православной церкви Украины.

Голосовали за переход Свято-Покровской общины в ПЦУ более 500 верующих.

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"После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", – отметили в Одесской епархии Православной церкви Украины.

В Православную церковь Украины перешли уже более сотни приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего в Винницкой области, где уже 25 приходов объявило о выходе из УПЦ МП.

В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию ПЦУ.

Как происходит процесс перехода парафий в ПЦУ