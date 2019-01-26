23:24
26 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин в тренде. Финансовый "лайфхак" от России
      Вєсті Кремля
      19:06, сегодня
      Вести.UA. Жир: Опасные конфеты от Порошенко. Политический путь Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:47, сегодня
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, 25 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Командировка в эпоху дефицита
      Згадати все
      22:21, 25 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Переход церквей в ПЦУ: община в Одесской области оставила УПЦ Московского патриархата

      66 Читати новину українською
      Религиозная община поселка Сарата Одесской области
      Религиозная община поселка Сарата Одесской области / Соцсети

      Община поселка Сарата, что в Одесской области, заявила о выходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в пользу новосозданной Православной церкви Украины.

      Голосовали за переход Свято-Покровской общины в ПЦУ более 500 верующих.

      Читайте также: В состав ПЦУ может войти необычное молитвенное сооружение

      "После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", – отметили в Одесской епархии Православной церкви Украины.

      В Православную церковь Украины перешли уже более сотни приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего в Винницкой области, где уже 25 приходов объявило о выходе из УПЦ МП.

      В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию ПЦУ.

      Как происходит процесс перехода парафий в ПЦУ

      Теги: Новости Украины Религия УПЦ МП Православная церковь Украины Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      сегодня , 22:35 Главные новости 26 января: список церквей до переименования и опубликованные документы Кремля
      80
      Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      сегодня , 22:06 Стадний інстинкт грає на руку кандидатам у президенти: як вберегтися від маніпуляцій
      Артем Овдієнко 214
      Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      сегодня , 20:00 Величезний палац та дорогі декорації: як Тимошенко "воює" за нових прихильників
      Крістіна Бердинських 335
      Российский космодром превратился в "попрошайку"
      сегодня , 19:01 Российский космодром превратился в "попрошайку"
      Злой Одессит 3595
      Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      сегодня , 18:50 Что делать во время наводнения: полезная инструкция для туристов
      70
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      От кого скрывается Коломойский в Израиле
       18 января , 23:29
      Как определить свою форму лица и для чего это нужно
       16 января 2018 , 10:18
      Главные новости футбола 19 ноября: Нидерланды вырвали путевку в финал Лиги наций, сборная Украины готовится к Турции
       20 ноября 2018 , 07:00
      Главные новости футбола 2 января: Челси оформил громкий трансфер и потерял очки в АПЛ, Карпаты расстались с легионерами
       3 января , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук