Переход церквей в ПЦУ: община в Одесской области оставила УПЦ Московского патриархата
Община поселка Сарата, что в Одесской области, заявила о выходе из Украинской православной церкви Московского патриархата в пользу новосозданной Православной церкви Украины.
Голосовали за переход Свято-Покровской общины в ПЦУ более 500 верующих.
Читайте также: В состав ПЦУ может войти необычное молитвенное сооружение
"После выступления настоятеля отца Владислава все присутствующие практически единогласно приняли решение о переходе", – отметили в Одесской епархии Православной церкви Украины.
В Православную церковь Украины перешли уже более сотни приходов Украинской православной церкви Московского патриархата. Больше всего в Винницкой области, где уже 25 приходов объявило о выходе из УПЦ МП.
В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию ПЦУ.
Как происходит процесс перехода парафий в ПЦУ
Выбор редакции
-
Нам никто не будет устанавливать сроков, - в Венесуэле резко ответили на ультиматум стран ЕСсегодня , 23:04
-
"Живем на болотах": украинка из Анталии рассказала жуткие подробности торнадо в Турциисегодня , 21:55
-
"Темная сторона Кремля": в сети появился огромный сбор документов, разоблачающих действия Россиисегодня , 19:46