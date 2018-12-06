Переход к КП или эмиграция в РФ: как священники Московского патриархата меняют конфессию

Священники Украинской православной церкви Московского патриархата активно переходят в Киевский. Этот процесс активизировался еще в 2014 году и продолжается по сей день.

Те же, кто не хочет признавать Украинскую единую поместную церковь, эмигрируют в Россию.

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Винницкий священник УПЦ МП Иоанн Курмояров носил георгиевскую ленту, отказывался отпевать погибших киборгов и упорно доказывал, что события на востоке Украине – это "гражданская война". За это на него составили административный протокол.



Винницкий отец Иоанн Курмояров

Поэтому Курмояров эмигрировал в Россию – теперь он священник в Тульчинско-Брацлавской епархии. Последним аргументом в пользу переезда стало то, что его руководитель, митрополит Симеон поддержал поместную церковь.

Сейчас в России работают над новой программой для переселения соотечественников. Возможно, там также упростят процедуру получения российского гражданства,

– отмечал ранее Иоанн.

Похоже, что по другую сторону нашей восточной границы действительно готовы предоставлять убежище всем московским попам, которые бегут из Украины.

Эксперт по религиозным вопросам Андрей Ковалев рассказал, что Патриарх Кирилл лично заявлял, что он готов принимать, давать места для служения и дома для проживания всем священникам, которые будут уезжать с Украины.

Почему? Потому что РПЦ нужно создать роль церкви-мученицы для Московского патриархата в Украине,

– пояснил Ковалев.

Ежедневно в российских эфирах пугают историями о преследовании русских православных в Украине. Однако, большинство попов не готовы уезжать отсюда даже несмотря на свои антиукраинские настроения и то, что ими заинтересовались спецслужбы.

Среди них и священник из Острога Виктор Земляной. На Ровенщине его называют "рупором Кремля", ведь тот выступает на российских телеканалах, прикрываясь своей деятельностью. "Я связываю это с крестным ходом", – так отец объясняет повышенное внимание к себе со стороны СБУ.



Виктор Земляный

По словам религиоведов, деструктивную деятельность священники Московского патриархата вели и раньше: доказательств этому немало.

Во время Революции достоинства настоятель киевского храма Агапия Печерского Андрей Ткачев осуждал участников Майдана за то, что они восстали против законной власти. А она, по его словам, – от Бога. Священник сбежал в Россию вслед за Януковичем, получил там приход и прославляет Путина.

Считаю Владимира человеком, который на своем месте, в своем времени и который занимается своим делом,

– убежден Ткачев.

Еще одного священника УПЦ МП задержали бойцы батальона "Айдар" летом в 2014 году. Протоиерей Луганской епархии московского патриархата Владимир Марецкий был причастен к созданию террористической группировки.

"Я не мог оставить казаков. Они поднялись против хунты, которая пришла совершать переворот", – отмечал он.



Владимир Марецкий

Но среди священников Московского патриархата есть и патриоты, которые ждут подходящего момента, чтобы перейти в Киевский. Виталий Эйсмонт сменил конфессию еще в 2014 году. Сделал это, потому что не дождался реакции своей церкви на события в Крыму и на Донбассе.

Богослужения такие же, как в УПЦ МП, только вот в Киевском патриархате правят на украинском языке. И я заметил принципиальную разницу между конфессиями. В КП нет большой дистанции между священниками и архиереям: архиерей – руководитель, начальник. Но тут он - отец, а не господин,

– рассказал отец Виталий.

Отслужив четверть века в Московском патриархате, сейчас Виталий Эйсмонт является настоятелем храма УПЦ КП на Житомирщине.



Отец Виталий Эйсмонт

От начала войны из Московского в Киевский патриархат перешло более 50 приходов, еще столько же готовятся это сделать.

Напомним, 29 ноября Архиерейский синод Вселенского патриархата утвердил проект устава будущей Украинской церкви. Также приняли решение о тексте Томоса, однако его обнародуют уже после объединительного собора. Во время Объединительного собора должны избрать предстоятеля Автокефальной Поместной Православной Церкви и утвердить ее устав.

5 декабря Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Объединительный собор состоится 15 декабря в Софийском соборе. В Московском патриархате не замедлили с ответом. Говорят, в соборе участвовать не будут.