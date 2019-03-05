Переход лидера боевиков Дрюк на сторону ВСУ: какие вопросы возникают в этой истории

После перехода на сторону Украины командира боевиков Светланы Дрюк к ее фигуре остается много вопросов. Противоречивые моменты, в основном касающиеся ее семьи, деятельности в составе пророссийских вооруженных формирований и истории любви с украинским спецназовцем.

Политтехнолог Дмитрий Бачевский отметил, сейчас все свидетельствует о том, что Светлана Дрюк уже давно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Кроме того, по его словам, нет ни слова об уголовном деле против нее, поэтому в ее службе на стороне врага состав преступления не видят, передает Укринформ.

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В то же время эксперт очертил несколько интересных моментов относительно перехода Светланы Дрюк на сторону ВСУ:

– ее сын, по данным сепаратистских СМИ, также состоял в "ополчении", а дочь была волонтером, но при этом они перебрались с ней на подконтрольную Киеву территорию;

– настроение после перехода у Светланы Дрюк – отличное, что может свидетельствовать об удовольствии после удачно выполненного задания;

– в истории о любви к сотруднику украинских спецслужб также есть несколько вопросов: как технически произошло это знакомство, это любовь или вербовка? Не исключено, что никакого любовника-контрразведчика не существует в природе;

– вопрос о взорванных ею танках: если это все происходило с ее участием, следовательно она контактировала на той стороне с нашими диверсионными группами. Но где гарантия, что Дрюк не вела свою игру под руководством российских спецслужб и не сдала бы украинских воинов врагу.

Зачем она продолжает играть по легенде "Ветерка", если она действительно является агентом? Существует две вероятные причины. Во-первых, пропагандистский эффект от перехода "легендарной ополченки" на сторону Украины намного больше, чем просто удачная операция спецслужб, тем более накануне премьеры фильма "Ополченочка". Во-вторых, свидетельства "террористки" для международного суда являются более убедительными, чем показания сотрудника украинских спецслужб,

– подчеркнул эксперт.

Что известно о фильме "Ополченочка"?За основу этой ленты оккупанты на Донбассе взяли историю Светланы Дрюк, однако, убеждают они, "ее героический путь совершенно не коснулся этой работы", то есть она не стала "ведущей звездой" кино.

Следовательно, Бачевский делает вывод, что любые догадки и предположения относительно использования Светланы Дрюк в политике – скорее всего безосновательны, как и конспирологические теории вокруг нее. Из этого также видно, что политика – не ее сфера интересов.

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"Поэтому нам следует поддерживать официальную версию спецслужб и делать все, чтобы использовать этот повод для максимального пропагандистского эффекта", – подытожил политтехнолог.

Информация о Светлане Дрюк появилась в украинских СМИ 4 марта. В частности, она дала комментарий одному из украинских телеканалов. Согласно обнародованным данным, бывший заместитель командира полка "ДНР" перешла на сторону украинской армии, также она передала официальному Киеву документы, в которых говорится о планах по новейшему вооружению Кремля на Донбассе.

Пропагандистские ресурсы также не обошли вниманием эту историю. Со ссылкой на боевиков они, в частности, заявили, что бывшего боевика украинские спецслужбы похитили с территории Молдовы.