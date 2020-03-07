Переход на летнее время: кто придумал и как это влияет на здоровье людей

Украинцы традиционно дважды в год переводят стрелки часов – на зимнее время переходят в последнее воскресенье октября, а на летнее – в последнее воскресенье марта. С каких пор начались попытки унифицировать время, нужно ли переводить часы и как это влияет на организм – читайте дальше.

Эксперты отмечают, что нет единственного правильного мнения, стоит ли переводить стрелки своих часов. Ведь для государства важно экономить электроэнергию и иметь ее запасы. А физиологи отмечают, что надо прислушиваться к живому организму.

Напомним Перевод часов на летнее время происходит в последнее воскресенье марта в 3:00

"Вопрос перехода на разное время – это дискуссия, в частности между физиологами, которые занимаются здоровым человеческим организмом, и экономистами, которые точно так же занимаются человеком, но с позиции продукции этого человека", – рассказал доктор медицинских наук Олег Чабан.



Эксперты спорят о важности перевода часов / Фото Unsplas (Rodolfo Barreto)

Большинство из нас уже давно не встает с первыми лучами солнца, а тем, кто ежедневно ложится спать в 22 часа, можно только позавидовать. Хотя согласитесь, такие люди могут вызвать удивление. Интересно, меньше ли они платят за электроэнергию? Ведь именно в экономии была первая суть введения летнего времени.

"Тогда не было этих светодиодных лампочек, поэтому масса различных производств, школы, обучение тратили много света, а поскольку страна была бедной, то это ощутимо было по государственному бюджету", – отметил директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Кто придумал перевода часов

Первыми, кто ввел поясное время, стали британцы в 1840 году. Сделали это под влиянием почтового ведомства и железной дороги. А уже в ХХ веке первые инициативы перевода часов приписывают также британцу – Уильяму Виллету. В своем памфлете 1907 года "Потеря летнего времени" автор убеждал, что смещение времени на 80 минут даст государству экономию в 2,5 миллиона фунтов.



Первыми переводить часы начали британцы / Кадр из фильма "Безопасность в последнюю очередь"

А вот по настоящему и безапелляционно летнее время ввели в Германии во время Первой мировой. В 1917 году взялись за время и большевики. Крутили им, как "цыган солнцем".

Когда в ХІХ веке большевики пришли в Киев еще раз, то они и в Петрограде, и в Москве, и в Киеве начали делать эксперименты со временем. Сначала подвинули время на час, затем подвинули еще на час, чтобы темнело еще позже, и это им понравилось. В какой-то момент летом 1919 года в Киеве время, которое было на часах, опережало настоящее солнечное время на 2,5 часа,

– рассказал доктор физико-математических наук Стефан Машкевич.

А уже в 30-х в "совке" ввели декретное время. С 1981 года к декретному добавили и летнее время, которое опережало поясное уже на 2 часа.

Что такое декретное время?

Это когда одним постановлением к поясному, реальному времени, добавлялся еще один час на весь год. Цель – рациональное использование светлой части суток и перераспределение электроэнергии между бытовым и производственным потреблением. Декретное время отменили 1 июля 1990 года.

"Из-за того, что декретное время в Украине отменили, возникло так называемое небольшое политическое трение с Крымом. Потому что Крым, который уже тогда смотрел на Москву, в какой-то момент отказался отменять декретное время. Крым сказал, что будет жить по московскому времени и соответственно между Киевом и Крымом тогда возникла разница в один час, но потом это нивелировали", – вспомнил Машкевич.

Как изменение времени влияет на здоровье

"Казалось бы, что такое час – плюс или минус ко сну. Я напомню, что происходит во время особого трансового состояния, которое называется "сон". Проходят чрезвычайно сложные процессы. Он проходит физические процессы, то есть синусоиды, 4 – 5 раз повторяется в течение ночи. Это очень сложная работа", – сказал доктор медицинских наук Олег Чабан.

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Если хотите проверить, влияет ли изменение времени на вас самих, стоит всего лишь отправиться в желанный отпуск где-то за океан. Изменение часового пояса даже в несколько часов приводит к состоянию десинхроноза, или джетлага. Иными словами нарушается синхронизация физиологических часов.



Отправьтесь в отпуск за океан, чтобы проверить, влияет ли изменение времени на вас / Фото Unsplas (Kinga Cichewicz)

"Мы адаптируемся , приспосабливаемся, рождаемся, питаемся в определенном биологическом ритме, в определенном солнечном ритме, поэтому когда принять эту физическую систему и переместить ее на 12 часов, то, конечно, в начале происходит мощная дезадаптация. Особенно у тех, кто не приспособлен – физически ослаблен, которые до этого вели не физический образ жизни, которые имеют психологические проблемы", – пояснил Чабан.

Как приспособиться к переходу на летнее время

Пока в Украине решают, отменять или оставлять летнее время, мы подготовили несколько советов, как с меньшими потерями для здоровья пережить эту "вынужденную перемену".