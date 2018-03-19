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Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине

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Когда переводят часы на летнее время в 2018 году
Когда переводят часы на летнее время в 2018 году / istockphoto.com

Переход на летнее время в 2018 году в Украине состоится в воскресенье, 25 марта. Украинцы переведут стрелки часов на один час вперед. А это значит, что вставать придется раньше.

Дату, когда переводят часы в Украине, очень просто определить – ежегодно это последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Поэтому в этом году нужно перевести часы в ночь с 24 на 25 марта в 3 утра на один час вперед.

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Коли переводять годинники на зимовий час 2018

25 марта украинцы переведут часы на час вперед

Люди труднее переносят именно переход на летнее время, а не зимнее, ведь вставать надо на час раньше. Многие часто жалуются на утомляемость, снижение работоспособности, раздражительность и депрессию. Больше часовую смену во времени испытывают на себе люди, имеющие проблемы с кровяным давлением и заболеваниями сердца – им нужно быть особенно внимательными.

Начинать адаптироваться стоит хотя бы за неделю до перевода часов.

Как легко перейти на летнее время: советы

1. Ложитесь спать ежедневно на 15 минут раньше, чем накануне.

2. Обеспечьте себе условия для засыпания: проветрите помещение, засыпайте в тишине и темноте, не пользуйтесь гаджетами перед сном.

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3. Идеальная температура для сна – не более 18-20 градусов по Цельсию.

4. Не стимулируйте организм перед сном крепким чаем, кофе или алкогольными напитками.

5. Ужинайте не позднее, чем за 2-3 часа перед сном.

6. Устройте себе пешие прогулки на свежем воздухе.

7. Перед переводом часов подготовьте себе завтрак и одежду с вечера, чтобы сэкономить немного времени утром.

8. Включите утром ритмичную музыку, она обеспечит вам бодрый подъем и даст положительной энергии на весь рабочий день.

9. Легко прогонит сонливость контрастный душ.

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Теги: Новости Украины Здоровье Советы LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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