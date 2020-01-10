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      Переход на систему IBAN: налоги украинцев поступают на закрытые счета

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      С 1 января Госказначейство перешло на новые счета IBAN / news.dtkt

      Государственная казначейская служба с 1 января перешла на новые счета IBAN для зачисления налогов и сборов. В течение 3 операционных дней 2020 года налогоплательщики направили более 270 тысяч гривен на недействительные счета.

      Новые счета ввели с учетом международного номера банковского счета IBAN, сообщили на сайте Госказначейства.

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      На них зачисляют налоги, сборы, платежи в государственный и местные бюджеты. При этом, счета, открытые по плану счетов бухгалтерского учета, уже закрыты.

      В течение трех операционных дней 2020 года налогоплательщики направили 271,7 тысячи платежных транзакций на недействующие счета,
      – говорится в сообщении.

      Эти деньги возвращаются в банки, через которые осуществлялась оплата, как невыясненные поступления.

      Госказначейство также напоминает, что реквизиты новых счетов размещены на сайте Казначейства и его управлений в областях и Киеве.

      Что такое IBAN?
      Это международный номер банковского счета. Состоит из 29 букв и цифр. Он делает денежные международные переводы значительно дешевле и быстрее.

      Ранее Национальный банк Украины упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Деньги Налоги Банки
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