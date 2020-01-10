Переход на систему IBAN: налоги украинцев поступают на закрытые счета
Государственная казначейская служба с 1 января перешла на новые счета IBAN для зачисления налогов и сборов. В течение 3 операционных дней 2020 года налогоплательщики направили более 270 тысяч гривен на недействительные счета.
Новые счета ввели с учетом международного номера банковского счета IBAN, сообщили на сайте Госказначейства.
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На них зачисляют налоги, сборы, платежи в государственный и местные бюджеты. При этом, счета, открытые по плану счетов бухгалтерского учета, уже закрыты.
В течение трех операционных дней 2020 года налогоплательщики направили 271,7 тысячи платежных транзакций на недействующие счета,
– говорится в сообщении.
Эти деньги возвращаются в банки, через которые осуществлялась оплата, как невыясненные поступления.
Госказначейство также напоминает, что реквизиты новых счетов размещены на сайте Казначейства и его управлений в областях и Киеве.
Что такое IBAN?
Это международный номер банковского счета. Состоит из 29 букв и цифр. Он делает денежные международные переводы значительно дешевле и быстрее.
Ранее Национальный банк Украины упростил порядок закрытия банковских текущих счетов физических лиц-предпринимателей.