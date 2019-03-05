Переход на сторону ВСУ "ополченочки" с "ДНР" Дрюк: что может ожидать экс-боевика в Украине

Экс-командира боевиков Светлану Дрюк после перехода на сторону Украины Киев может судить, правда завершиться все для нее может хорошо. Однако прежде всего следует проанализировать ее личность и действия как в отношении боевиков на Донбассе, так и в отношении украинской армии. Пока все идет к тому, что Дрюк уже давно работала на украинские спецслужбы и была выведена из игры в самое удобное время.

4 марта украинские СМИ взбудоражила новость о переходе бывшего заместителя командира полка "ДНР" Светланы Дрюк на сторону украинской армии. Произошло это при содействии украинских спецслужб, с которыми экс-сепаратистка последнее время сотрудничала. Женщина также передала официальному Киеву документы, в которых определяются планы Кремля по Донбассу, в частности по использованию новой техники.

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"Переход" начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НМ "ДНР" с позывным "Ветерок" стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы о руководящей роли кадровых офицеров вооруженных сил России и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе. Также СБУ получила дополнительную информацию об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений незаконных вооруженных формирований, количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ. Фактически вся операция происходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории", – так прокомментировали событие в СБУ.

По мнению генерал-лейтенанта запаса, экс-заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Юрия Радковца, персону Светланы Дрюк следует тщательно проверить, передает Укринформ. Как объясняет он, своих планов Путин в отношении Украины не менял, и на носу – президентские и парламентские выборы.

"Задача врага проста: при любых обстоятельствах повлиять на внутриполитическую ситуацию в стране, внести раскол, сеять сомнение или, наоборот, необоснованную эйфорию, что вот, наконец, началось и так далее. Ему нужен полный хаос. И то, что российские войска стоят вдоль границы – около 90 тысяч – и постоянно оснащаются, в частности, войска наступательного характера, говорит о том, что эти силы могут быть привлеченными, главным образом в момент, когда в Украине будет господствовать политический раздор. Следовательно, к этой ситуации нужно отнестись с критической осторожностью", – считает эксперт.

Радковец предлагает проанализировать все про Дрюк: где она училась и работала, кем являются ее родители и родственники, с кем она контактировала. По словам экс-заместителя начальника Главного управления разведки, следует принять во внимание и мнение боевиков, и всевозможные слухи о ней с той стороны.

"Это большая и кропотливая работа. Это тот случай, когда не надо спешить с тем, чтобы делать из нее Надежду Савченко №2. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы переходили на украинскую сторону, чтобы действовала амнистия прежде всего для тех людей, которых обманули, которых втянули туда запугиванием. Но! Если ты – взрослый человек, получил образование, жил в независимой Украине, а затем добровольно перешел на сторону врага, а тем более, когда командовал танковым подразделением террористов – последствия для тебя могут и должны быть жесткими", – подчеркнул он.

Кроме того, Радковец отметил, что Украина должна действовать исключительно в рамках международного права, иначе "никакой суд, никакая Гаага этому не поверит".

Юрист-международник Надежда Волкова, со своей стороны, отметила, что следователи должны провести надлежащее расследование, и если будет установлено, что она действительно убивала или способствовала совершению военных преступлений, то, конечно, ее будут судить.

"Если же такой человек добровольно перешел (сдался) на сторону Украины, и при этом действительно обладает какой-то ценной информацией, и готов сотрудничать, давать показания, например, в отношении других лиц, то, как правило, следствие заключает с такими людьми соглашение, и решает, что делать дальше, а именно: амнистировать или судить по статье, которая предусматривает меньший срок заключения? То есть, как и что делать с таким человеком – регулирует национальное законодательство страны. Но если мы внутреннее законодательство пытаемся адаптировать к международному, то, считаю, как минимум посмотреть, а не противоречим ли мы законодательству международному – точно не будет лишним", – рассказала правозащитница.

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Что касается еще одного варианта развития событий, то, по мнению Волковой, Дрюк ничего не светит, но это произойдет в случае, если она изначально сотрудничала с украинскими спецслужбами или Минобороны, поэтому бывший командир боевиков может получить иммунитет от преследования.

"Из той информации, которую мы все пока имеем, можно сделать вывод, что Светлана Дрюк уже давно работала на украинские спецслужбы и была выведена из игры в самый удобный для этого момент как с точки зрения пропагандистского эффекта, так и с точки зрения ее собственной безопасности . Мы не услышали ни одного слова об уголовном деле против нее, даже формальном, которое могло бы закончиться хотя бы условным сроком, как для особо ценного свидетеля. Это означает, что в ее службе на стороне врага состава преступления не усматривается. Такое возможно только в случае, если она была агентом и работала с санкции спецслужб", – убеждает взамен политтехнолог Дмитрий Бачевский.