Переход Ракицкого в "Зенит" – это ошибка, – Маркевич

Глава комитетов национальных сборных Федерации футбола Украины Мирон Маркевич поделился своим мнением относительно перехода Ярослава Ракицкого в "Зенит" из "Шахтера". Экс-тренер сборной Украины назвал ошибкой решение Ракицкого.

Маркевич считает, что Ракицкий должен был доигрывать карьеру в "Шахтере".

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"Ракицкому надо было доигрывать в "Шахтере". В 29 лет нет никакого смысла куда-то идти. С его стороны это ошибка, с какой стороны ни смотри – это ошибка. Тем более перейти в "Зенит".

Я уверен, что ему надо было доигрывать в донецком клубе и не искать себе каких-то других вариантов", – цитирует Маркевича Tribuna.com.

По мнению украинского специалиста, принимать решение о вызове Ракицкого в сборную Украины должен ее главный тренер Андрей Шевченко.

Ракицкий подписал с российским клубом контракт на 3,5 года. В "Зените" он будет выступать под привычным для себя 44-м номером. О сумме трансфера не сообщается.

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