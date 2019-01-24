Переход Ракицкого в "Зенит": россияне назвали свои условия, игрок не тренируется с "Шахтером"

Переход центрального защитника донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит" становится все ближе. Хотя команды пока не могут договориться по сумме трансфера.

По данным издания Nevasport, российский клуб не готов платить больше 10 миллионов евро за игрока. Причина – Ракицкому летом исполнится 30 лет, а за два последних сезона защитник не прогрессирует на своей позиции. Кроме того, "Зенит" не имеет острой необходимости усиливать эту позицию. "Шахтер" хочет за своего игрока 14 миллионов евро.

Кроме того, российский "Спорт Экспресс" приписывает заинтересованность в трансфере Ракицкого помощнику главного тренера "Зенита" Анатолию Тимощуку. При этом сам футболист должен получить шальную премию за подписание контракта – 5 миллионов евро. Его зарплата составит 2,5 миллиона евро в год. Сумма трансфера в таком случае составит те же 10 миллионов евро, но при этом в соглашении между клубами появился пункт, согласно которому "горняки" получат еще 2 миллиона евро за достижения Ракицкого в российской команде.

И все же этот трансфер может состояться. Стоит отметить, что Ракицкий не сыграл последний товарищеский матч на сборах за "Шахтер". Кроме того, игрока не видно на фото и во время тренировки команды. Хотя сообщений о его травме не поступало.

Тренировка "Шахтера" в Турции без Ракицкого (фото: ФК "Шахтер")

"Масла в огонь" подлило и фото новичка "Шахтера" Валерия Бондаренко. Во время его представления футболист находился в футболке с 44-м номером, который принадлежит именно Ракицкому. Хотя это может быть только случайностью. Однако это фото впоследствии было убрано из Instagram телеканала "Футбол".

Фото из представления Бондаренко в футболке с 44-м номером

Хотя впоследствии Бондаренко уже тренировался в спортивной форме без личного номера.

Валерий Бондаренко на тренировке "Шахтера" (фото: ФК "Шахтер")

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