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Переходные матчи УПЛ: "Звезда" сыграла в ничью с "Десной", "Черноморец" победил "Полтаву"

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Переходные матчи УПЛ: "Звезда" сыграла в ничью с "Десной", "Черноморец" победил "Полтаву"

В среду, 23 мая, были сыграны первые переходные матчи за право выступать в Украинской премьер-лиге. Сыграли "Звезда" и "Десна, а также "Черноморец" и "Полтава". Первые матчи команды проводили на полях клубов, которые выступали в УПЛ.

Несмотря на то, что матч проходил в Кропивницке, "Звезда" первая пропустила в этой игре. Александр Волков головой замкнул навес на 32 минуте матча. Кроме того, во время одной из атак после удара игрока "Десны" мяч попал в перекладину.

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Ответила "Звезда" лишь во втором тайме. Цуриков решился на рейд в штрафную площадку и мощно пробил по воротам. Мяч от ноги Дениса Фаворова влетел в ворота. Затем команды сыграли в ничью 1:1. И победителя пары будут определять уже в Чернигове.

Звезда – Десна 1:1
Голы: Волков, 32, Фаворов, 77 (авт)

После этого состоялся матч в Одессе. Там "Черноморец", который сумел спастись в последнем матче от вылета в Первую лигу, принимал "Полтаву".

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Все в матче решил единственный гол. Его автор – Кирилл Ковалец. Полузащитник мощно и точно пробил со штрафного в угол ворот. Владимир Крынский хоть и бросился в эту сторону, но до мяча не дотянулся.

Во втором тайме обе команды имели незначительные моменты, чтобы отличиться, но забить не сумели. При этом "Полтава" могла и претендовать на пенальти после падения Владислава Насибулина, однако судья Евгений Арановский показал игроку желтую карточку за симуляцию.

В отношении судьи Евгения Арановского, то стоит добавить, что накануне у него прошли обыски по делу о договорных матчах. Однако в ФФУ впоследствии заявили, что к судье пришли ошибочно. У полиции возникли вопросы только к брату рефери Виктору Арановскому, а к Евгению пришли из-за ошибки в адресе.

Черноморец – Полтава 1:0
Гол: Ковалец, 37

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Ответные матчи, в которых окончательно решатся судьбы прописки в УПЛ, состоятся 27 мая в Полтаве и Чернигове.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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