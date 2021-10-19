Переехал котенка и бросил умирать на глазах детей: в Харькове совершили ужасный поступок

В Харькове 18 октября автомобиль KIA переехал котенка и даже не сбавил скорость движения. После этого животное еще долго умирало. За ужасным инцидентом наблюдали дети.

Этот момент сняла камера наблюдения автомобиля, который ехал неподалеку. Впоследствии запись обнародовали в инстаграме Levi_white0715.

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Забрали подальше от детей

Наезд совершили в 14:32 и после этого животное еще несколько минут страдало в муках. Автор ролика написала, что переехал котенка легковой автомобиль, который, вероятно, имел номерной знак AX 3874 CB.

Однако следует отметить, что камера не сняла сам момент смертельного травмирования кота. Поэтому это могло быть и другое авто. После этого животное забрали с дороги, чтобы за страданиями не наблюдали дети.

Кусок де***а! Если ты это читаешь, желаю, чтобы когда тебе нужна была помощь, тебя так же оставили умирать!

– отметила автор ролика.

Автомобиль переехал котенка в Харькове: смотрите видео инстаграма levi_white0715

Похожее событие раньше

9 июня у одного из супермаркетов Киева водитель специально переехал пса, который мирно спал на обочине. Животное от полученных травм начало истекать кровью и умерло на месте.

Впоследствии туда вызвали правоохранителей, только вписали штраф 400 гривен. Патрульные отметили, что переехать собаку – не то же, что ребенка.