На решение второго Апелляционного суда горсовет собирается пойти в Кассационный суд. Аргументы, которые они приводят, это то, что их якобы не прислушались в суде.

К теме Харьковский проспект Жукова снова переименовали в Григоренко

Позиция активистов

Свои аргументы имеют люди, которые защищают проспект Григоренко. Это целая команда юристов, депутатов, представителей различных политических партий и общественных организаций.

В третий раз городской совет принимает решение о переименовании проспекта Григоренко в Маршала Жукова. В третий раз его отменяет суд. Харьковский городской совет в третий раз допускает те же нарушения. Владимир Рысенко Правозащитник

Точку поставить в этом деле еще нельзя. Ведь есть четвертый суд, который еще продолжается. В октябре будет очередное разбирательство. Если суд поддержит именно иск городского совета, то, по словам активиста, это будет прецедентом для Украины.

В то же время активисты не исключают, что если все же четвертый суд закончится в их пользу и останется проспект Григоренко, то может быть и пятый иск, но с другой причиной, от городского совета.

Журналистка рассказала о переименовании проспекта: смотрите видео

Переименование проспекта в Харькове: главное