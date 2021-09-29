Переименование проспекта в Харькове: активисты предполагают, что будет пятый иск от горсовета
Источник:24 канал
В Харькове снова переименовали проспект Жукова. Каждый раз в городском совете находят другую причину, чтобы обратиться в суд и обжаловать его переименование в Григоренко.
На решение второго Апелляционного суда горсовет собирается пойти в Кассационный суд. Аргументы, которые они приводят, это то, что их якобы не прислушались в суде.
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Позиция активистов
Свои аргументы имеют люди, которые защищают проспект Григоренко. Это целая команда юристов, депутатов, представителей различных политических партий и общественных организаций.
В третий раз городской совет принимает решение о переименовании проспекта Григоренко в Маршала Жукова. В третий раз его отменяет суд. Харьковский городской совет в третий раз допускает те же нарушения.
Точку поставить в этом деле еще нельзя. Ведь есть четвертый суд, который еще продолжается. В октябре будет очередное разбирательство. Если суд поддержит именно иск городского совета, то, по словам активиста, это будет прецедентом для Украины.
В то же время активисты не исключают, что если все же четвертый суд закончится в их пользу и останется проспект Григоренко, то может быть и пятый иск, но с другой причиной, от городского совета.
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Переименование проспекта в Харькове: главное
- Апелляционный суд признал незаконным решение горсовета о возвращении названия проспекта в честь советского маршала. Поэтому он должен называться – имени Петра Григоренко.
- Впрочем, городские власти будут подавать кассационное заявление. Чиновники говорят, что во время заседания суд, мол, не предоставил им возможности обосновать свою позицию, и не учел их доводы.
- Споры о том, как должен называться проспект – Жукова или Григоренко – продолжаются уже 5 лет. Еще в 2016 году в Харьковской ОГА распорядились забрать у проспекта имя советского маршала Жукова, зато переименовать в честь советского генерала и правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов Петра Григоренко.
- Горсовету такое решение не понравилось и он издал собственный приказ – вернуть старое название. Даже получили нужное решение суда для этого.
- Несмотря на протесты общественности, до сих пор в городе не могут определиться, как же называть этот проспект.