Переименование Днепропетровска: более 100 нардепов выступили с очередной инициативой

В Верховной Раде зарегистрировали еще один законопроект о переименовании Днепропетровской области, правда, пока неизвестно, какое название предлагают депутаты вместо действующего.

24 канал сообщал, что 19 мая 2016 года Верховная Рада проголосовала за переименование города Днепропетровск в Днепр. 11 июля 2018 года в рамках закона о декоммунизации Рада одобрила переименование Кировоградской и Днепропетровской областей на Кропивницкую и Сичеславскую соответственно.

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Уже 20 ноября депутаты так и не сумели поддержать изменение названия Днепропетровской области на Сичеславскую, правда Кировоградскую область на Кропивницкую все же переименовали.

23 ноября в Раде появился новый законопроект о переименовании Днепропетровщины.

Инициаторами этого законопроекта, получившего №9310-1 и название "О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Днепропетровской области)", стали более 100 парламентариев, среди которых можно заметить представителей многих фракций – в частности, народных избранников от "Народного фронта", "Батькивщины", Радикальной партии, БПП, "Самопомочи", группы "Воля народа".

Также под документом подписался Дмитрий Ярош, который собственно является уроженцем этого края.

Заметим, что пока неизвестно, какое название предлагают нардепы, поскольку пока текст документа не обнародован.

Напомним, глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в конце мая заявлял, что в Украине почти завершена работа по избавлению страны от символов коммунистического тоталитарного прошлого. В частности, переименованы сотни населенных пунктов, улиц, демонтирован тысячи памятников советским вождям и тому подобное.