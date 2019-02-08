Переименование Днепропетровской области: почему регион теперь будет называться Сичеславщина

Верховная Рада направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Следовательно, после выводов КС о соответствии этого документа основному закону парламент может принять его в первом чтении. Почему именно Сичеславскую область выбрали для названия этого региона, разбирались журналисты 24 канала.

Историческое основание

Ранее нынешний Днепр назывался Днепропетровск в честь реки и партийного, большевистского и советского деятеля Григория Петровского, который впоследствии стал одним из инициаторов организации Голодомора 1932-33 годов. Поэтому такое наименование города попало под закон о декоммунизации, и в итоге он стало Днепром.

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Однако город на Днепре в свое время имело другие названия, среди которых и Сичеслав. Его предложил историк, писатель и исследователь украинского казачества Дмитрий Яворницкий в 1918 году (хотя точный год пока сказать нельзя). Таким образом, он хотел прославить этот край, который был колыбелью украинского казачества. В таком названии города эмоционально сохранили часть, которая означала прославление. А к приставке "Слав" добавили Запорожскую Сечь, поскольку 5 из 8 ее паланок размещались на территории будущей Сичеславщины.

Впоследствии название "Сичеслав" начали использовать в основном, чтобы показать украинскую аутентичность города и его жителей. Поспособствовал этому и уход в прошлое Российской империи, а затем часть патриотически настроенной городской общины начала именовать Екатеринослав (имперское название города) Сичеславом, поскольку верили в независимую украинскую державу.

Также такое название существовало некоторое время в местных украинских изданиях, выходили книги с надписью "Украинское издательство в Сичеславе". В советское время название "Сичеслав" в основном использовали представители диаспоры. По их убеждению, оно была своеобразным лозунгом и символом украинской принадлежности Днепропетровска. Кроме того, уже в эпоху перестройки и в годы независимости часть местных украиноязычных газет и журналов имели название "Сичеславские". А уже во времена Революции Достоинства название "Сичеслав" получил батальон патрульной службы особого назначения, который защищал нынешний Днепр от сепаратистов и пророссийских веяний.

Сейчас в Украине считают, что название Сичеслав было неофициальным, однако некоторые историки утверждают, что все же существовало решение Правительства Украинской Народной Республики, по которому город получил такое имя официально. Также в сентябре 1919 года киевская газета "Рада" сообщала, что "Екатеринослав местным украинским учительским обществом переименован в "Сичеслав". Название привилось". А в "Украинской общей энциклопедии" (1931 год) и "Энциклопедии украиноведения" (1976 год) предоставляются следующие данные: "Сичеслав, название Екатеринослав в 1918 году", то есть во времена гетмана Скоропадского.

Какое еще название предлагали

В целом в Верховную Раду были внесены два законопроекта – один предусматривал переименование Днепропетровской области в Сичеславскую, а второй – в Днепровскую, по аналогии с названием областного центра. Собственно последний подал президент Петр Порошенко. Однако его инициатива не нашла должной поддержки среди парламентариев – за нее проголосовали лишь 144 нардепа из 226 необходимых.

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Что думают историки и специалисты

Аргументы против переименования Днепропетровской области в Сичеславскую

Не все в Украине поддерживают переименование Днепропетровской области в Сичеславскую. Среди таких людей фигурирует и действующий мэр Днепра Борис Филатов, который заявил, что это название является "искусственно созданным".

Журналист Тарас Клочко, со своей стороны, считает, что "услышав "Сичеслав", на ум приходят не только чубатые запорожцы, но и "Слава труду!", "Слава КПСС!", "Слава великому Сталину!", "Слава советскому народу!" и другие коммунистические лозунги, которыми 30 лет назад были увешаны все места, подходящие для наружной рекламы".

"И не то, чтобы проблема была в самом слове "слава". Выражение "Слава Украине", например, никаких ассоциаций с коммунизмом не вызывает, в том числе и потому, что этот девиз, который стал в последние годы одним из национальных символов, и имеет свою долгую, сложную и явно антикоммунистическую историю. Так пусть "слава" остается рядом с "Украиной", а не будет воткнута везде, где это только возможно. Но даже если абстрагироваться от коммунистического наследия, название "Сичеслав" как-то не очень вяжется с чувством хорошего вкуса, который нужен. "Сичеславская область" – это как дама постбальзаковского возраста в леопардовом мини-платье, увешанная с ног до головы золотом и бриллиантами. Слишком уж много пафоса", – убеждает он.

Выступает против Сичеславщины и историк Максим Кавун. Как утверждает он, такое название привязывает регион к одному из исторических периодов. Эксперт является сторонником "не исторического, а географического" подхода к новому названию. Как варианты предлагает "Днепровскую", "Приднепровскую" и даже "Дпрославскую".

Название такого огромного региона должно быть спокойным, не апеллировать к отдельным историческим этапам. Исторические названия региона в разные времена были разные, мы должны помнить, что историческое название ХVIII века – это, собственно, Запорожье, Запорожская Сечь. Но в советские времена город Александровск был назван Запорожьем и оно на себя взяло это название. Название Сичеслав возникло в кругах украинской интеллигенции, как антипод Екатеринослава. То есть, если мы славили Екатерину, то теперь будем славить Сечь. Мы и в ХХ веке все что-то славили, эти бросания в крайности меня немного нервируют. Я склоняюсь все же к вариантам "географическим", поскольку мне хотелось бы видеть название великой реки в названии области,

– объяснил свою позицию историк

Аргументы за переименование Днепропетровской области в Сичеславскую

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул, что переименовать область в Сичеславскую предложили представители общественности.

Название "Сичеслав" неофициально использовалось в отношении нынешнего города Днепра в годы украинской революции в 1917-1921 годах. Также элементом герба нынешней Днепропетровской области есть казачество, которое также апеллирует к казацкой истории. Мы знаем, что на территории нынешней Днепропетровской области было пять из восьми сечей украинского казачества. Соответственно, это объясняет, почему именно эту область мы переименовываем в "Сичеславскую". Следовательно, название "Сичеславская область" подчеркнет историческую судьбу этого региона и будет привлекать к нему внимание,

– говорит Вятрович.

По мнению историка Игоря Шахрайчука, Сичеславская – наиболее "нейтральное название, которое не будет вызывать большой полемики".

"Безусловно, надо возвращаться к истокам нашей истории, уважать давнюю славу казачества. Безусловно, надо изменить то "вурдалацкое" название, которое регион получил в 1926 году, когда город был назван Днепропетровском, даже с точки зрения филологии, соединив два несовместимых имени собственных – название реки и фамилия человека", – отметил специалист.

Поддерживает его и краевед Игорь Кочергин.

"Раскручивать название Днепровская область я не вижу оснований. Потому что у нас есть Днепровский район и в области, и в Киеве. Днепр течет от Смоленска до Херсона, и для рядовых граждан не обязательно ассоциируется с нашей областью. Поэтому это название – безличное, неконкретное. А нам надо название узнаваемое. Потому что мы кто? Днепропетровщина, Надпорожье, Приднепровье, Надднепровье? Нет пока четкого названия, привязки. Сичеславщина, которая не является новообразованием, думаю, является уместной, незатейливой, не искусственной и плюс не является политизированной", – отметил он.

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Сколько будет стоить переименование Днепропетровской области

Инициаторы переименования убеждают, что жители области не заплатят ничего, а все, что надо будет, – это только средства на смену указателей.

Они добавляют, что ни один закон не требует замены паспортов или других бумажных документов из-за смены названия области. Изменение же юридического адреса в учредительных документах учреждений, предприятий, фирм не имеет предельного срока и может происходить постепенно, вместе с другими изменениями.

Сюжет 24 Канала о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую