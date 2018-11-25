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      Перекрыть акваторию Азовского моря с помощью систем "Смерч" и "Ольха", – военный эксперт

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      В Украине сейчас есть необходимые рычаги влияния, чтобы предоставить достойный отпор агрессии России в Азовском море. Ведь та пытается блокировать проход украинских судов через Керченский пролив. В частности, в воскресенье, 25 ноября, российский пограничный катер протаранил украинский буксир.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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      По его словам, Россия в очередной раз демонстрирует, что на 100% контролирует акваторию Азовского моря и Керченский пролив. А это, в свою очередь, является как политическим, так и военным давлением на Украину.

      На море у нас нет сил и средств, чтобы противостоять тем же кораблям пограничной службы РФ, которых те имеют три десятка, Украина же – ни одного,
      – сообщил эксперт.

      И добавил: "Не учитывая катера, конечно. Это малые бронированные артиллерийские катера, которые вообще являются речными – они создавались для возрождения Дунайского речного флота".

      Жданов

      Военный эксперт считает, что противостоять России нужно не кораблями

      "Но у нас есть другие возможности, которые нужно использовать", – сказал военный эксперт.

      Это и укрепления береговой линии обороны, и развитие ракетных войск, и таких высокоточных систем, как "Смерч" или "Ольха", которые по дальности запуска способны перекрыть акваторию Азовского моря. А значит – влиять на военно-политическую ситуацию в регионе,
      – отметил Олег Жданов.

      Также он убеждал, что Украина должна денонсировать соглашение о внутреннем море с Россией, а еще – соглашение по квотам на вылов рыбы: "Именно это соглашение позволяет российским судам вплотную подходить к украинским берегам". Международное сообщество здесь не поможет, ведь пока действуют эти соглашения, проблемы в Азовском море являются внутренними проблемами отношений Украины и России.

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      "Денонсирование соглашений и введение в действие норм международного морского права о нейтральных водах, территориальных водах, морской государственной границе позволит обращаться к международным организациям, чтобы заставить Россию соблюдать международные нормы и отвечать за их нарушение", – подытожил Жданов.

      Напомним, командование ВМС ВСУ Украины утром 25 ноября сообщило об акте российской агрессии в Азовском море: пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 канал
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