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      Перекрытый транзит и газовая война, – Климкин о будущем после запуска "Северного потока-2"

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      Россия организует новую газовую войну после запуска "Северного потока-2", – Климкин
      Россия организует новую газовую войну после запуска "Северного потока-2", – Климкин / 24 канал

      "Северный поток-2" пока является серой транзитной зоной, поэтому "Газпром" может делать все что угодно. После запуска проекта Россия организует новую газовую войну.

      Европа должна объяснить свое видение реализации договоренностей по газопроводу, сказал глава МИД Украины Павел Климкин изданию "Цензор.нет".

      Читайте также: ЕС утвердил изменения к Газовой директиве по "Северному потоку-2": что это означает

      24 канал писал, что представители Европарламента, Совета ЕС и Еврокомиссии дали ему "зеленый свет" – согласовали проект поправок к газовой директиве ЕС. Согласно им, все решения по немецко-российскому проекту будет принимать Берлин. Это не касается только той части, что пролегает в территориальных водах Германии.

      Кроме того, министр отметил, что Украина готова распространить для своей газотранспортной системы все европейские правила. Так, все проблемные вопросы, по словам министра, должен решать Европейский суд.

      "Северный поток-2" пока является серой транзитной зоной, поскольку там "Газпром" может делать все, что ему заблагорассудится. Потому что как только проект состоится, РФ точно организует новую газовую войну,
      – пояснил Климкин.

      Он также добавил, что Россия "полностью перекроет любой транзит через украинскую газотранспортную систему". Глава МИД подчеркивает, что Украине удалось изменить позицию многих немецких политиков относительно "Северного потока-2".

      При этом министр уверен – даже распространение европейских правил на проект не спасет от российских манипуляций. В случае выгодного для Украины решения Россия будет продолжать требовать, чтобы транзит осуществлялся только на их условиях.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".
      Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

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      Теги: Новости Украины Новости России Северный поток-2 Газ Евросоюз Павел Климкин Новости политики
      Источник: 24 Канал
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