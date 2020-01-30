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      Прямые авиаперелеты в Китай Украина приостановит с 4 февраля

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      Авиаперелеты в Китай из-за коронавируса Украина приостановит с 4 февраля / interfax.com.ua

      Прямые авиаперелеты в Китай из аэропорта "Борисполь" (Киев) планируется приостановить с 4 февраля из-за опасного коронавируса. Последние должны быть авиарейсы компаний МАУ и SkyUp.

      "Мы получили сообщение от авиакомпаний, что прекращены прямые рейсы в Китай. Ожидаем еще 3 рейса авиакомпаний МАУ и SkyUp, которые состоятся 31 января, 2 и 4 февраля. После этого прямые рейсы в Китай в течение месяца не планируются", – рассказал 30 января заместитель гендиректора по инженерно-технического обеспечения аэропорта "Борисполь" Олег Струк.

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      Все работники аэропорта полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. В аэропорту также проводят дезинфекцию мест пребывания пассажиров из Китая. Установлено специальное место для сдачи средств защиты.

      Заметим, что по данным Минздрава Украины, по состоянию на 30 января в мире зарегистрировано 7 тысяч 783 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из этого количества 170 человек умерли. Кроме Китая, заболевание зафиксировано в 17 странах мира. В Украине не зарегистрировано ни одного случая этого типа коронавируса.

      Как не заразиться коронавирусом:

      • регулярно мойте руки с мылом;
      • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
      • термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;
      • мойте фрукты и овощи;
      • избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
      • избегайте диких животных и не посещайте фермы;

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Коронавирус 2020 Китай SkyUp МАУ Новости Борисполя Путешествия авиация
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