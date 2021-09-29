Профсоюз согласился за свой счет перевезти работника в Одесскую больницу. Несчастный случай произошел 29 сентября утром.
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Упал во время работы
Докер-механизатор упал с высоты, когда выполнял работу в черноморском порту. Он зацепился на штабеле листовой стали за крепежную ленту. Тогда упал вниз на стальные рулоны с высоты 2,5 метра.
Работник упал на спину и получил серьезные травмы. У мужчины перелом ребер и ушиб плеча. Страховка в частной клинике покрывает только услуги скорой помощи и рентген. Однако профсоюз отвезет рабочего в больницу за свой счет.
Похожий случай в Одесской области
- В селе Фонтанка двое мужчин устанавливали кондиционер на фасаде 3 этажа дома.
- Впоследствии оба упали с высоты и умерли. Один мужчина погиб сразу на месте, а другой – в больнице.
- Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности во время работы, что привело к смерти".