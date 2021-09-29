Профсоюз согласился за свой счет перевезти работника в Одесскую больницу. Несчастный случай произошел 29 сентября утром.

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Упал во время работы

Докер-механизатор упал с высоты, когда выполнял работу в черноморском порту. Он зацепился на штабеле листовой стали за крепежную ленту. Тогда упал вниз на стальные рулоны с высоты 2,5 метра.

Работник упал на спину и получил серьезные травмы. У мужчины перелом ребер и ушиб плеча. Страховка в частной клинике покрывает только услуги скорой помощи и рентген. Однако профсоюз отвезет рабочего в больницу за свой счет.

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