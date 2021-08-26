Это случилось в парке Лазаря Глобы возле проспекта Дмитрия Яворницкого. Об этом сообщили в местном телеграм-канале во второй половине дня.

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Не было листьев и коры

На кадрах заметно, что пострадавший – пожилой мужчина. На него упало дерево, которое, вероятно, уже довольно давно было сухим.

Об этом свидетельствует полное отсутствие листьев. Также на значительной части поваленного дерева нет коры. Поскольку на видео видны следы крови, мы не рекомендуем просматривать его уязвимым и несовершеннолетним (18+).

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Другое падение дерева недавно

23 августа елка упала на Range Rover, который был припаркован возле Одесского облсовета. Впоследствии этот случай назвали мгновенной кармой, поскольку авто припарковали с нарушениями.

Журналисты выяснили, что машину купили за несколько дней до этого в Киеве. Владелица даже не успела застраховать новую покупку.