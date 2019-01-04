Перемирие под свист пуль снайперов: бойцы ВСУ рассказали, как враг "держит их в тонусе"

Пророссийские боевики продолжают обстрелы Авдеевки, что в 13 километрах на север от Донецка. Беспокойство там – вполне традиционное. Стреляют здесь не только ночью, как обычно, но и посреди дня.

Военнослужащий ВСУ Влад рассказал, что враг обстреливает все, что может увидеть. Журналисты 24 канала слышали свист пуль и во время инструктажа, который делали украинские бойцы перед забегом на позиции, и во время самого забега в относительно безопасные траншеи.

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"Отрабатывают что-то свое. В тонусе нас держат, так сказать, чтобы скучно не было", – пояснил Влад. В траншеях слышны не только выстрелы, но и гул вражеского беспилотника. Воины говорят, что здесь такое – 24 на 7. Пока враг немного утих – видимо, заметил на позициях прессу.



Военнослужащий ВСУ Влад: "Враг постоянно держит нас в тонусе"

"Здесь все изменчиво, но и часто – то стрелковым оружием, то чем-то тяжелее, 80-миллиметровым дают о себе знать", – добавил Влад, описывая поведение боевиков. Бойцы не отходят от наблюдательных точек. Террористы так близко, что иногда слышно их голоса. Просто во время интервью рядом ложится пуля вражеского снайпера.

Вот так бывает. Кошмарят одинарными, чтобы кто-то высунулся, показал голову. Снайпер сидит, наблюдает,

– сообщил Влад.

Но несмотря на обстрелы, воины ни на секунду не забывают о тех, ради кого они здесь. У Влада сегодня особый день – его дочери Майи 10 лет. Она – главная поддержка бойца, ради нее он и воюет.

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В общем, объявленное перемирие традиционно остается лишь на бумаге – разве калибры, из которых обстреливают украинцев, временно уменьшились.

Напомним, ранее 24 канал сообщал о том, что украинская военная разведка выяснила – российские спецслужбы проводят целенаправленную подготовку к информационной провокации против Украины.