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      Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается

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      Фельдмаршал Халифа Хафтар / EPA-EFE

      Интересная вырисовывается сейчас рокировочка на ливийском плацдарме. Ведь казалось, после встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана, представляющих интересы противоборствующих сторон в Ливии, конфликт в этой североафриканской стране должен был сойти на нет. Тем более что президенты анонсировали перемирие в ходе совместной пресс-конференции в Стамбуле.

      Однако, фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, штурмующей сейчас Триполи – столицу признанного в мире Правительства национального согласия, отказался соблюдать объявленное Россией и Турцией перемирие.

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      Что интересно, назвать Халифу Хафтара независимой фигурой, которая может принимать подобного рода решения самостоятельно, мягко говоря, язык не поворачивается. Ведь если бы не поддержка России, Египта, ОАЭ, Франции, Иордании и прочих союзников непризнанного фельдмаршала, ему вряд ли бы получилось добиться тех успехов в наступлении на ПНС, которых он добился на сегодняшний день.

      Следовательно, одного из наиболее серьезных союзников Халифы Хафтара формат перемирия уж точно не удовлетворяет. И с учетом того, что наиболее серьезную поддержку фельдмаршалу оказывают Россия и Египет, следует расценивать отказ от мира Хафтаром, как отказ Египта или России. Или обоих вместе.

      При этом следует понимать, что Россия, помимо политической, военно-технической (оружие, боеприпасы), ресурсной (наемники), оказывает и финансовую (печатает для фельдмаршала ничем не подкрепленную и нелегальную национальную валюту Ливии) поддержку Хафтару. С другой стороны, Путин же вроде как договорился с Эрдоганом о мире?

      Возможно эти договоренности, как и многие заключаемые Россией, не стоят и выеденного яйца. А возможно они не устроили Египет, который в отличие от России может ввести в Ливию свои войска и буквально смять сопротивление ПНС в считанные дни.

      В данном контексте мнение Египта для Хафтара имеет, куда больший вес, нежели мнение России, тем более что перемирие не отменяет отправку турецких войск в Триполи и лишь позволит за время "спокойствия" нарастить группировку регулярных войск Турции. А с такими бойцами хафтаровской армии будет воевать намного сложнее и возможно даже потерпеть поражение в ходе контрнаступления ПНС.

      А потому и не удивительно, что командующий ЛНА, находящейся уже в пригороде Триполи, стремится ускорить процесс захвата столицы до того, как это станет в принципе невозможным.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Публикации Война в Ливии Ливия
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