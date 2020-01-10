Перемирия не будет: за чей счет война в Ливии продолжается

Однако, фельдмаршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, штурмующей сейчас Триполи – столицу признанного в мире Правительства национального согласия, отказался соблюдать объявленное Россией и Турцией перемирие.

Важно! В Ливии совершили удар по колледжу: погибли студенты

Что интересно, назвать Халифу Хафтара независимой фигурой, которая может принимать подобного рода решения самостоятельно, мягко говоря, язык не поворачивается. Ведь если бы не поддержка России, Египта, ОАЭ, Франции, Иордании и прочих союзников непризнанного фельдмаршала, ему вряд ли бы получилось добиться тех успехов в наступлении на ПНС, которых он добился на сегодняшний день.

Следовательно, одного из наиболее серьезных союзников Халифы Хафтара формат перемирия уж точно не удовлетворяет. И с учетом того, что наиболее серьезную поддержку фельдмаршалу оказывают Россия и Египет, следует расценивать отказ от мира Хафтаром, как отказ Египта или России. Или обоих вместе.

При этом следует понимать, что Россия, помимо политической, военно-технической (оружие, боеприпасы), ресурсной (наемники), оказывает и финансовую (печатает для фельдмаршала ничем не подкрепленную и нелегальную национальную валюту Ливии) поддержку Хафтару. С другой стороны, Путин же вроде как договорился с Эрдоганом о мире?

Возможно эти договоренности, как и многие заключаемые Россией, не стоят и выеденного яйца. А возможно они не устроили Египет, который в отличие от России может ввести в Ливию свои войска и буквально смять сопротивление ПНС в считанные дни.

В данном контексте мнение Египта для Хафтара имеет, куда больший вес, нежели мнение России, тем более что перемирие не отменяет отправку турецких войск в Триполи и лишь позволит за время "спокойствия" нарастить группировку регулярных войск Турции. А с такими бойцами хафтаровской армии будет воевать намного сложнее и возможно даже потерпеть поражение в ходе контрнаступления ПНС.

А потому и не удивительно, что командующий ЛНА, находящейся уже в пригороде Триполи, стремится ускорить процесс захвата столицы до того, как это станет в принципе невозможным.

Обратите внимание: Эрдоган заявил, что отправил войска в Ливию