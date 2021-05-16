Бойовики ХАМАСу запустили ракети в бік Ізраїлю. Сталося це опівночі 16 травня. Саме у цей час закінчилося двогодинне перемир'я.

Під обстрілом опинилися Тель-Авів і його передмістя. Наразі над колишньою столицею Ізраїлю лунає сирена.

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Нова атака ХАМАСу: що відомо

За даними палестинського радіо "Дунья аль-Ватан", ХАМАС запустив десятки ракет в напрямку Тель-Авіва і Ашдода. Також мовник оприлюднив слова представника руху Абу Обейди.

Ми починаємо завдавати потужні ракетні удари по Тель-Авіву і його околицях, а також запускати десятки ракет на Ашдод у відповідь на руйнування вежі "Аль-Джала" і загибель мирних жителів,

– зазначив він.

Дивіться відео удару ХАМАСу по Тель-Авіву та околоцях міста

Телеграм-канал "Протесты в мире" з посиланням на підписників повідомляє, ХАМАС б'є ракетами по центру Ізраїлю. Також є інформація, що кілька ракет вилетіло з Сирії.

Російський телеграм-канал Mash інформує, що Ізраїль на атаку відповідає бомбардуваннями.