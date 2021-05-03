В одной из больниц Харькова 2 мая умерла блогер и журналистка Маруся Васильева. Женщина перенесла хирургическое вмешательство, а затем врачи обнаружили пневмонию. Друзья умершей считают, что ее можно было спасти, если бы вовремя начали реанимационные мероприятия.

Женщина 24 апреля сообщила, что ей удалили аппендицит. А уже 27 апреля в ее Фейсбуке появился последний пост, где женщина написала, что у нее обнаружили пневмонию.

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Когда в Марусе обнаружили пневмонию, ее сразу перевели в другое отделение медучреждения. У нее почти неделю держалась температура 39. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, однако врачи говорили о наличии у нее многих симптомов недуга. В частности, ее сатурация упала до крайне низкого показателя – 30.

В ночь перед смертью, 2 мая, Маруся писала харьковчанину Александру Костенко. В сообщении она говорила, что ей может понадобиться кислород.

Однако впоследствии удалила сообщение. А его содержание Александр понял только из оповещения в телефоне. Когда мужчина начал выяснять детали, Васильева ответила, что ей стало легче после уколов. Подруга предложила Марусе "позвонить кому-то "главному".

Она была против. Только вчера примерно в 9 она позвонила и сказала — мне плохо, звони,

– рассказала знакомая Васильевой.

Друзья умершей начали искать место с кислородом в ковидной реанимации. Они даже получили телефон руководства областного департамента здравоохранения, но уже было поздно.

Через две недели женщине должно было исполниться 48 лет. У женщины остался незрячий отец, двое сыновей и две собаки. О ее смерти высказались известные харьковчане, активисты и волонтеры.