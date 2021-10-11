О переносе сообщили менее чем за неделю до этой даты, 11 октября. Соответствующее решение приняли в департаменте по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского горсовета.

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Вынужденная мера для безопасности

Там объяснили, что не хотели это делать до последнего. Однако такое решение является вынужденным шагом, который обусловлен эпидемиологической ситуацией в Украине. Точную дату проведения марафона пока не называют.

Перенос Харьковского международного марафона – это вынужденная мера для безопасности харьковчан, спортсменов из других городов и стран. Забег состоится, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация,

– написали на странице харьковского марафона.



Новый логотип Харьковского марафона / Фото страницы Plarium Kharkiv International Marathon

Читайте полный текст сообщения Plarium Kharkiv International Marathon:

К сожалению, с каждым днем увеличивается количество людей, которые заболевают коронавирусной болезнью.

Сегодня после совещания с органами местного самоуправления было принято решение о переносе Plarium Kharkiv International Marathon из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине.

Сейчас проведение массовых мероприятий регламентируется решением Местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Перенос Харьковского международного марафона – это вынужденная мера для безопасности харьковчан, спортсменов из других городов и стран.

Забег состоится, как только нормализуется эпидемиологическая ситуация.

Наша команда благодарна всем участникам и партнерам за понимание в этой ситуации.

Мы обязательно сообщим новые даты проведения, все регистрации и слоты остаются актуальными для участников.